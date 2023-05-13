ВИДЕО | ЧМ по хоккею 2023: камбэк от Казахстана, второе поражение Латвии и тяжелая победа для Финляндии

В Финляндии и Латвии продолжается групповой этап чемпионата мира по хоккею.

Группа А (Тампере)

Франция - Австрия - 2:1 (ОТ)

В составе французской команды отличился Тим Бозон. Ответную шайбу забросил Томас Раффл. В овертайме автором победной шайбы стал Саша Трей.

Венгрия - Дания - 1:3

В первом и втором периодах скандинавы удачно разыгрывали лишнего, и Элерс оформил дубль. А по ходу третьего периода команды обменялись голами.

Германия - Финляндия - 3:4

Действующие чемпионы мира финны пока с трудом вкатываются в турнир. Хозяева ЧМ лишь в третьем периоде вырвали победу над Германией - 4:3. Автором решающего гола стал Лехтонен на 53-й минуте. У немцев - второе поражение подряд, но впереди - более слабые соперники.

Турнирная таблица группы А:

Группа В (Рига)

Швейцария - Словения - 7:0

Швейцарцы стартовали с разгрома Словении. Дублем отметился нападающий Денис Мальгин, по шайбе забросили Янис Мозер, Нино Нидеррайтер, Калвин Туркоф, Марко Миранда и Кристоф Берчи. Счет 7:0 - пока самый крупный на нынешнем турнире.

Норвегия - Казахстан - 3:4 (по буллитам)

В первом периоде М.Хага и Холм за полторы минуты создали задел норвежцам. Мухаметов одну шайбу отыграл, но М.Хага на 22-й минуте вернул разницу на „+2“. Казахстанцы тоже продемонстрировали свое умение розыгрыша большинства. Орехов сократил отставание, а гол Михайлиса на 52-й минуте позволил избежать поражения - 3:3.

В послематчевых буллитов после третьей серии Казахстан повел 1:0 (Старченко), в четвертой Норвегия отыгралась (Ольден). После пяти попыток было равенство - 1:1, и дальше серия продолжилась до первой ошибки. Ольден свой второй буллит не реализовал, тогда как Старченко вновь переиграл голкипера соперника (2:1) и принес Казахстану победу - 4:3.

Словакия - Латвия - 2:1

Первая шайба в воротах Латвии оказалась на 44-й секунде: точным броском отметился Матуш Сукель.

Тем не менее во втором периоде хозяева сравняли счет. Словаки обрезались в чужой зоне, Родриго Аболс подхватил шайбу и реализовал выход один на один с вратарем.