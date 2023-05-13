ВИДЕО | ЧМ по хоккею 2023: камбэк от Казахстана, второе поражение Латвии и тяжелая победа для Финляндии
В субботу на ЧМ по хоккею 2023, который проходит в Риге и Тампере, состоялся второй тур соревнований. Казахстан совершил камбэк и одержал победу в серии буллитов, а Латвия потерпела второе поражение подряд. Финляндия с трудом обыграла Германию.
В Финляндии и Латвии продолжается групповой этап чемпионата мира по хоккею.
Группа А (Тампере)
Франция - Австрия - 2:1 (ОТ)
В составе французской команды отличился Тим Бозон. Ответную шайбу забросил Томас Раффл. В овертайме автором победной шайбы стал Саша Трей.
Венгрия - Дания - 1:3
В первом и втором периодах скандинавы удачно разыгрывали лишнего, и Элерс оформил дубль. А по ходу третьего периода команды обменялись голами.
Германия - Финляндия - 3:4
Действующие чемпионы мира финны пока с трудом вкатываются в турнир. Хозяева ЧМ лишь в третьем периоде вырвали победу над Германией - 4:3. Автором решающего гола стал Лехтонен на 53-й минуте. У немцев - второе поражение подряд, но впереди - более слабые соперники.
Турнирная таблица группы А:
Группа В (Рига)
Швейцария - Словения - 7:0
Швейцарцы стартовали с разгрома Словении. Дублем отметился нападающий Денис Мальгин, по шайбе забросили Янис Мозер, Нино Нидеррайтер, Калвин Туркоф, Марко Миранда и Кристоф Берчи. Счет 7:0 - пока самый крупный на нынешнем турнире.
Норвегия - Казахстан - 3:4 (по буллитам)
В первом периоде М.Хага и Холм за полторы минуты создали задел норвежцам. Мухаметов одну шайбу отыграл, но М.Хага на 22-й минуте вернул разницу на „+2“. Казахстанцы тоже продемонстрировали свое умение розыгрыша большинства. Орехов сократил отставание, а гол Михайлиса на 52-й минуте позволил избежать поражения - 3:3.
В послематчевых буллитов после третьей серии Казахстан повел 1:0 (Старченко), в четвертой Норвегия отыгралась (Ольден). После пяти попыток было равенство - 1:1, и дальше серия продолжилась до первой ошибки. Ольден свой второй буллит не реализовал, тогда как Старченко вновь переиграл голкипера соперника (2:1) и принес Казахстану победу - 4:3.
Словакия - Латвия - 2:1
Первая шайба в воротах Латвии оказалась на 44-й секунде: точным броском отметился Матуш Сукель.
Тем не менее во втором периоде хозяева сравняли счет. Словаки обрезались в чужой зоне, Родриго Аболс подхватил шайбу и реализовал выход один на один с вратарем.
Решающей стала заключительная 20-минутка и шайба Марека Гривика, заброшенная менее чем за 10 минут до сирены. Ричард Паник продрался в чужую зону по левому краю и отдал передачу под щелчок Патрику Коху. Артур Шилов отразил шайбу, но первым на добивании оказался Гривик.
Турнирная таблица группы В:
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