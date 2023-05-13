ВИДЕО DELFI | Эстонские музыканты приехали в Одессу. Меэлис Кубитс: важно поддержать украинцев

"Я очень рад, что наши эстонские музыканты были готовы приехать в Одессу. Это будет первый мирный концерт за последние 15 месяцев агрессивной войны“, - сказал вчера перед концертом организатор мероприятия Меэлис Кубитс.

„Первые впечатления от города, несмотря на весь происходящий ужас, очень хорошее, люди доброжелательные. Жизнь продолжается. Надеемся, что наш визит тоже поможет одесситам понять, что их не забыли, что про них думают“, - отметил он.