Цена зимнего наступления: что известно о потерях России в Украине к маю

Как удалось выяснить Би-би-си, с февраля большую часть завербованных на войну заключенных начали направлять уже не в отряды ЧВК „Вагнер“, а в подразделения „народных милиций“ самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Наибольшее число потерь за последние месяцы приходится на отряды, составленные из осужденных. С декабря по меньшей мере 3100 из них погибли попытке штурма Соледара и Бахмута.

В эту цифру не входят те, кто воевал на стороне России в составе „народных милиций“ Донецка и Луганска. Кроме того, не удается установить даже примерно количество военных, пропавших без вести.

Эта цифра получена на основе наблюдений Центра военно-морского анализа США, согласно которым на каждого погибшего российского военного в ходе войны в Украине приходится в среднем около трех с половиной раненых.

Общие безвозвратные потери России (то есть число тех, кто выбыл из строя по причине ранения или смерти либо пропал без вести) могут составлять по меньшей мере 203 300 человек.

Следовательно, по наиболее консервативной оценке, всего в ходе вторжения в Украину Россия могла потерять 45 тысяч человек погибшими.

Мы предполагаем, что наш список может содержать по меньшей мере в два раза меньше имен погибших, чем в действительности захоронено в России. К такому выводу мы пришли, изучая обстановку на кладбищах в более чем 65 российских населенных пунктах на протяжении последних 14 месяцев.

Речь идет только о тех данных, которые нам удается найти и проверить по открытым источникам, то есть реальное число потерь определенно еще больше.

Более половины всех погибших в период российского наступления приходится на на тех, кто до начала вторжения не был связан с армией - добровольцев, мобилизованных и заключенных (5522 установленных имен).

Русской службе Би-би-си совместно с изданием „Медиазона“ (признано в России „иноагентом“) и командой волонтеров удалось установить имена 10 230 человек, погибших в период с 1 декабря 2022 года - время, когда российская армия пыталась развить наступление в нескольких районах Донбасса.

Некоторые отправлялись на линию фронта по собственному желанию, других просто забирали из камер и оповещали о том, куда везут только в поезде.

Завербованных заключенных привозят на полигоны для подготовки близ Донецка или Луганска. Уже в „учебке“ им предлагали подписать полугодовой контракт с министерством обороны - но не России, а самопровозглашенных Луганской или Донецкой народных республик.

Потери заключенных явно существенно больше, чем установленные нами цифры. О многих погибших становится известно лишь в тех случаях, когда местные жители обнаруживают очередное кладбище с десятками могил, отмеченными крестами и венками ЧВК „Вагнер“.

Сейчас известно о таких захоронениях в 6 населенных пунктах России, а также в Луганске. В сумме на этих погостах похоронено более 1200 человек.

Заключенные

Наибольшее число потерь за последние месяцы приходится на отряды, составленные из осужденных. С декабря по меньшей мере 3100 из них погибли попытке штурма Соледара и Бахмута.

Как удалось выяснить Би-би-си, с февраля большую часть завербованных на войну заключенных начали направлять уже не в отряды ЧВК „Вагнер“, а в подразделения „народных милиций“ самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Некоторые отправлялись на линию фронта по собственному желанию, других просто забирали из камер и оповещали о том, куда везут только в поезде.

Завербованных заключенных привозят на полигоны для подготовки близ Донецка или Луганска. Уже в „учебке“ им предлагали подписать полугодовой контракт с министерством обороны - но не России, а самопровозглашенных Луганской или Донецкой народных республик.

Мобилизованные

Из открытых источников нам известно о смерти 2153 мобилизованных россиян - 60% из них погибли в период с 1 декабря.

Это может свидетельствовать о том, что призванных с гражданки людей активно задействовали в попытке зимнего наступления российских сил. Только за последние две недели стало известно о гибели еще 152 мобилизованных. Большинство из них - это мужчины в возрасте от 30 до 36 лет.