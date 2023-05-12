ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (443-й день) | Минобороны РФ признало отступление к северу от Бахмута
Подводим итоги 443-го дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
За сутки украинские войска отбили 44 атаки россиян на четырех оперативных направлениях: Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском. Об этом сообщается в утренней оперативной сводке Генштаба ВСУ. На Лиманском направлении российские военные пытались продвинуться в районе Серебрянского лесничества. На Авдеевском и Марьинском направлениях атаки были сосредоточены на самих Авдеевке и Марьинке, на Бахмутском направлении противник продолжает наступать на территории Бахмута, говорится в сводке Генштаба ВСУ.
Ситуация на Херсонском направлении напряженная, российские войска минируют левый берег Днепра, чтобы помешать бойцам ВСУ преодолеть реку. Однако россияне „не знают, с какого направления ожидать максимальной силы удара, и именно поэтому они распыляют свои усилия и на Запорожское направление, и на Херсонское„, заявила в эфире общенационального телемарафона пресс-секретарь украинского оперативного командования „Юг“ Наталья Гуменюк.
Европейский вещательный союз (EBU), который является организатором „Евровидения-2023“, отказал Владимиру Зеленскому в просьбе разрешить ему выступить в финале конкурса 13 мая с видеообращением, пишет британская газета The Times. По ее данным, в этом обращении президент Украины собирался призвать европейцев и дальше поддерживать его страну в борьбе против российской агрессии. „Одним из краеугольных камней конкурса является неполитический характер мероприятия. Этот принцип запрещает возможность делать политические или подобные заявления в рамках конкурса. Хотя просьба Зеленского обратиться к зрителям на конкурсе „Евровидение“ была сделана с благими намерениями, она, к сожалению, не может быть удовлетворена руководством Европейского вещательного союза, поскольку это противоречит правилам мероприятия“, - пояснили в EBU.
Офис президента Украины опроверг информацию издания The Times о том, что Владимир Зеленский хотел выступить с обращением во время финала песенного конкурса „Евровидения“ 13 мая, однако ему было отказано „из-за неполитического характера мероприятия“. „Информация The Times не соответствует действительности. Офис президента Украины не обращался к организаторам песенного конкурса „Евровидение“ с предложением онлайн-выступления Владимира Зеленского во время финала или на любом другом этапе конкурса“, - сообщил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.
Украина получит американские танки Abrams, скорее всего, в начале осени, заявил министр обороны США Ллойд Остин на слушаниях в Сенате. Такие сроки поставок вызваны тем, что американские военные не только обучают военнослужащих ВСУ обращению с Abrams, которые являются для украинцев новой техникой, но и создают инфраструктуру для их обслуживания. „Эта техника существенно отличается, в частности, из-за турбинного двигателя и других достаточно сложных систем. Но мы стараемся как можно быстрее передать эту технику украинцам. Они точно будут иметь все в наличии до начала осени“, - сказал глава Пентагона.
В районе Бахмута в Донецкой области украинским вооруженным силам удалось прорвать некоторые рубежи российских войск. Успех ВСУ усилил панику в информационном пространстве РФ на фоне ожидаемого украинского контрнаступления, говорится в очередном отчете американского Института изучения войны ISW. Эксперты ссылаются в том числе на сообщение командующего Восточной группой войск ВСУ Александра Сырского о том, что войска России отступили на глубину до 2 километров в тыл на некоторых участках Бахмутского фронта.
Основатель ЧВК „Вагнер“ Евгений Пригожин обратился к министру обороны России Сергею Шойгу с предложением приехать в украинский Бахмут, чтобы „самостоятельно оценить сложившуюся обстановку“. „Учитывая сложную оперативную ситуацию, а также ваш многолетний опыт ведения боевых действий, прошу вас прибыть на территорию н. п. Бахмут, находящуюся под контролем военизированных подразделений РФ, и самостоятельно оценить сложившуюся обстановку“, - говорится в письме Пригожина, распространенном его пресс-службой в пятницу, 12 мая. В этом же письме Пригожин пожаловался на подконтрольные Шойгу подразделения ВС РФ, которые прикрывают фланги „вагнеровцев“, и в зоне ответственности которых украинская армия „провела ряд успешных контратак“.
Минобороны России заявило о том, что украинская армия 11 мая перешла в наступление на Соледарском направлении в Донецкой области Украины „на всей линии боевого соприкосновения протяженностью 95 километров“. Об этом в пятницу сообщил представитель российского оборонного ведомства Игоря Конашенков. Однако, по его словам, все 26 атак были отбиты, и „прорывов обороны не допущено“.
В то же время Минобороны РФ фактически признало отступление сил РФ с позиций к северу от Бахмута, следует из брифинга Конашенкова. Подразделения „Южной“ группировки российских войск на Малоильиновском направлении заняли рубеж „с учетом выгодных условий Берховского водохранилища“,
Евгений Пригожин обвинил Игоря Конашенкова в „лукавстве“ после слов о занятии российскими военными рубежа „с учетом выгодных условий Берховского водохранилища“ в районе Бахмута. Близкий к президенту РФ предприниматель назвал ситуацию „бегством подразделений Минобороны с флангов“. Взятие Бахмута не даст РФ ничего, потому что „фланги сыпятся, фронт проваливается“, отметил Пригожин. Кроме того, дорога из Часова Яра в Бахмут полностью освобождена для движения ВСУ, добавил он. В то же время владелец „Группы Вагнера“ вновь пожаловался на нехватку боеприпасов.
Китай впервые с начала войны в Украине направляет в эту страну специального посланника, который с 15 мая должен также посетить Россию, Германию, Польшу и Францию в рамках своей дипломатической миссии. Цель поездки дипломата Ли Хуэя заключается в обсуждении „политического решения со всеми сторонами“, заявил представитель министерства иностранных дел КНР. Пекин „готов и далее играть конструктивную роль в достижении международного консенсуса по вопросу прекращения огня, прекращения войны, инициирования мирных переговоров и недопущения эскалации ситуации“, указали в китайском внешнеполитическом ведомстве.
МИД России выступил с заявлением в связи с решением правительства Великобритании передать Украине высокоточные крылатые ракеты дальнего радиуса действия Storm Shadow. „Расцениваем данное решение как очередной крайне враждебный шаг Лондона, нацеленный на дальнейшее накачивание Украины вооружениями и ведущий к серьезной эскалации обстановки в зоне проведения специальной военной операции“, - заявил российский МИД. „Российская сторона оставляет за собой право на принятие всех необходимых мер по нейтрализации угроз, которые могут возникнуть в результате применения Украиной британских крылатых ракет“, - предупредило российское внешнеполитическое ведомство.
Президент РФ Владимир Путин поручил принять меры с целью сокращения числа россиян, уехавших за границу. „В 2022 году под влиянием изменившихся социально-экономических условий увеличился миграционный отток населения РФ за рубеж. В связи с этим требуется принятие дополнительных мер по созданию привлекательных финансовых, социальных и иных механизмов сохранения человеческого капитала, снижения оттока населения РФ за рубеж“, - говорится в указе главы государства.
В Джанкойском районе аннексированного РФ Крыма упал вертолет Ми-28, сообщило министерство обороны России. Оба летчика погибли, указали в ведомстве. По его данным, машина выполняла плановый учебно-тренировочный полет без боекомплекта. Минобороны назвало отказ техники в качестве предварительной причины крушения.
В Мелитополе, находящемся под контролем сил РФ, совершено покушение на назначенного Москвой „и.о. заместителя министра строительства, архитектуры и ЖКХ“ по Запорожской области, заявили в Следственном комитете России. По версии ведомства, в мусорном контейнере у одного из многоквартирных домов сработало самодельное взрывное устройство. Мужчина, в этот момент выходивший из подъезда, получил травмы и доставлен к медикам.
СМИ сообщают, что Луганск попал под обстрел: в городе прогремели два взрыва. По данным РИА Новости дым поднимается в районе одного из луганских заводов.
На западе аннексированного Россией Крыма сработала система противовоздушной обороны, сбит беспилотный летательный аппарат, заявил „глава“ Крыма Сергей Аксенов. По его словам, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.
К 12 мая в ходе войны России против Украины погибли как минимум 22 644 российских военнослужащих, следует из данных Русской службы BBC и „Медиазоны“. Журналисты вместе с волонтерами ведут перечень погибших, в реестр входят только те военные, имена которых удалось установить по открытым источникам.
В Санкт-Петербурге появилось специальное подразделение полиции по борьбе с дронами. Оно будет отвечать за безопасность в небе во время массовых мероприятий. Снайперы с противодронными электромагнитными ружьями впервые появились 9 мая. На Урале в крупных городах тоже появляются специальные отделы.