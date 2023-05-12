Стартовал ЧМ по хоккею - 2023. Сможет ли Латвия вновь обыграть Канаду? Чешский вратарь оформил, пожалуй, самый курьезный гол чм(2)
В пятницу четырьмя матчами в Тампере и Риге стартует 86-й по счету чемпионат мира по хоккею. В Тампере Финляндия встретится с командой США, а в „Арене-Рига“ сборная Латвии сыграет против сборной Канады.
Группа А (Тампере)
Финляндия - США - 16.20
Швеция - Германия - 20.20
Группа В (Рига)
Словакия - Чехия - 2:3
Латвия - Канада - 20.20
Сейчас на „Арене-Риге“ в Латвии проходит матч чемпионата мира по хоккею 2023 года. Встречаются сборные Словакии и Чехии. В этой встрече случился курьёзный момент, приведший к голу в ворота сборной Чехии.
Вратарь сборной Чехии Шимон Грубец после броска соперника хотел клюшкой отправить шайбу в свою ловушку, но промахнулся, отправив её в свои ворота.
До матчей:
На втором ЧМ подряд главным тренером латвийской сборной будет Харийс Витолиньш (год назад Латвия заняла 5-е место в группе и не попала в четвертьфинал), а среди его ассистентов - недавно завершивший карьеру Лаурис Дарзиньш и легендарный вратарь Артур Ирбе.
В заявке сборной Латвии нет ни одного хоккеиста из латвийских клубов, и впервые с 2008 года нет представителей рижского „Динамо“. Почти все этот сезон провели в Европе (из чешских клубов в сборную приглашены 8 игроков, из шведских и швейцарских - по 4). Из Северной Америки прилетели трое - нападающий Рудолфс Балцерс (АХЛ), вратарь Артур Шилов (АХЛ) и защитник Арвилс Бергманис (NCAA). А вот НХЛовцев в этот раз в сборной не будет.
В рамках подготовки к домашнему ЧМ сборная Латвии провела 7 контрольных матчей. Она обменялась победами с Польшей, Великобританией и Швейцарией, а в последней игре (4 мая) победила в Дании (6:3).
Сборная Латвии дебютировала в элитном дивизионе в 1997 году. С тех пор она несколько раз попадала в плей-офф (последний раз - в 2018-м), но неизменно выбывала в четвертьфинале.
Cборная Канады - 27-кратный чемпион мира. По этому показателю канадцы делят лидерство со сборной СССР/Россией, но опережают ее по количеству серебряных медалей (16 против 10).
На семи последних ЧМ канадцы шесть раз оказывались в призерах (кроме 2018 года), трижды брали золото (2015, 2016, 2021), трижды - серебро (2017, 2019, 2022).
Главным тренером сборной Канады является рулевой „Аризоны“ Андре Туриньи. На двух предыдущих мировых первенствах он был одним из ассистентов главного тренера (Жерара Галана в 2021-м и Клода Жюльена в 2022-м). Помощники - Алекс Тангуэй, работающий в „Детройт Ред Уинз“, и Трой Райан, под руководством которого в апреле женская сборная Канады на домашнем чемпионате мира в финале проиграла сборной США (3:6).
В заявку канадской сборной на ЧМ-2023 вошли представители 11 клубов НХЛ - „Баффало“ (3 игрока), „Калгари“ (3), „Монреаля“ (2), „Аризоны“ (3), „Ванкувера“ (2), „Детройта“ (1), „Колорадо“ (1), „Сент-Луиса“ (2), „Питтсбурга“ (1), „Филадельфии (1), „Нэшвилла“ (1).
За несколько дней до начала ЧМ вызов в сборную Канады получили форвард „Аризоны“ Майкл Какроне и защитник „Колорадо“ Брэд Хант. Защитник „Детройта“ Джейк Уолман из-за травмы покинул расположение национальной команды.
Самый результативный сезон среди канадских игроков провел 31-летний Тайлер Тоффоли, набравший 73 (34+39) очка в 82 матчах и ставший лучшим бомбардиром „Калгари Флэймз“, второй - нападающий „Аризоны Койотис“ Лоусон Крауз с 45 (24+21) очками.
Тоффоли станет одним из немногих канадцев с опытом участия в чемпионатах мира – в 2015 году он набрал 5 (2+3) очков в 10 матчах и выиграл золото.
Если канадский суперталант и ожидаемый первый выбор на драфте Коннор Бедард не приехал в Ригу, то вероятный будущий второй номер драфта НХЛ Адам Фантилли попал в заявку. Фантилли стал всего третьим игроком в истории, признанным лучшим игроком NCAA в дебютном сезоне. Также он является лучшим бомбардиром NCAA, и ранее в этом году стал чемпионом мира на молодежном уровне (до 20 лет).
Фантилли — единственный игрок сборной Канады на ЧМ-2023 без опыта НХЛ. Вратарь Девон Леви тоже начал сезон NCAA, но уже провел семь матчей за „Баффало“. Кстати, Леви и нападающий Джек Макбэйн выступали за сборную Канады на Олимпиаде-2022 в Пекине.
Канадцы перед ЧМ провели всего один контрольный матч. 9 мая они обыграли в гостях Венгрию (5:2). Хет-трик - у Глэсса, по голу - у Блэйса и Кроуза.
Матчем против канадцев сборная Латвии стартует на чемпионатах мира пятый раз в истории. В пассиве у Латвии - три поражения (1:4 - в 2002-м, 4:6 — в 2005-м и 1:6 — в 2015-м). А вот 21 мая 2021 года в первом туре ЧМ сборная Латвии в „Арене-Рига“ сумела одержать победу - 2:0 (голы забили Микс Индрашис и Оскар Батня). Впрочем, даже та сенсационная победа не помогла хозяевам попасть в плей-офф, тогда как „Кленовые листья“ стали в итоге чемпионами.
Между собой на чемпионатах мира Латвия и Канада играли 13 раз. У Латвии — одна победа, одна ничья и 11 поражений. Помимо исторической победы на домашнем льду в 2021-м, Латвия сумела отобрать очки у канадцев на дебютном ЧМ в 1997 году (3:3).
В Риге соперники играли дважды - в 2021 и 2006 годах. 17 лет назад на втором групповом этапе Латвия потерпела от Канады сокрушительное поражение со счетом 0:11. Тот матч запомнился скандальным поведением болельщиков, которые забрасывали лед посторонними предметами, из-за чего игра несколько раз прерывалась.
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Состав сборной Латвии
Вратари: Кристерс Гудлевскис (1992 г.р., „Модо“, Швеция), Иварс Пунненовс (1994, „Лозанна“, Швейцария), Артур Шилов (2001, „Эбботсфорд“, АХЛ).
Защитники: Оскар Цибульскис (1988, „Кладно“, Чехия), Ралфс Фрейбергс (1991, „Литвинов“, Чехия), Янис Якс (1995, „Литвинов“, Чехия), Кристапс Зиле (1997, „Литвинов“, Чехия), Увис Балинскис (1996, „Либерец“, Чехия), Карлис Чуксте (1997, „Тринец“, Чехия), Роберт Мамчиц (1995, „Нове Замки“, Словакия), Арвилс Бергманис (1999, „Аляска Фэйрбэнкс“, NCAA).
Нападающие: Андрис Джериньш (1988, „Блю Фокс“, Дания), Каспарс Даугавиньш (1988, „Изерлон“, Германия), Роналдс Кениньш (1991, „Лозанна“, Швейцария), Роберт Букартс (1990, „Витковице, Чехия), Микс Индрашис (1990, „Швеннинген“, Германия), Родриго Аболс (1996, „Эребро“, Швеция), Рихард Букартс (1995, „EC-KAC“, Австрия), Оскар Батня (1995, „Юкурит“, Финляндия), Рудолфс Балцерс (1997, „Сиракьюз Кранч“, АХЛ), Мартиньш Дзиеркалс (1997, „Ческе Будеевице“, Чехия), Ренарс Крастенбергс (1998, АИК, Швеция), Денис Смирнов (1999, „Серветт“, Швейцария), Томс Андерсонс (1993, „Ла Шо-де-Фондс“, Швейцария), Данс Лочмелис (2004, „Лулео“, Швеция).
Состав сборной Канады
Вратари: Девон Леви (“Баффало“), Сэмюэл Монтембо (“Монреаль“).
Защитники: Пьер-Оливье Жозеф (“Питтсбург“), Джастин Бэррон (“Монреаль“), Маккензи Уигар (“Калгари“), Тайлер Майерс, Итэн Бир (оба — „Ванкувер“), Брэд Хант (“Колорадо“).
Нападающие: Коди Глэсс (“Нэшвилл“), Джек Макбэйн (“Аризона“), Милан Лучич (“Калгари“), Пейтон Кребс (“Баффало“), Скотт Лоутон (“Филадельфия“), Джек Куинн (“Баффало“), Джейк Нейборс (“Сент-Луис“), Лоусон Крауз (“Аризона“), Тайлер Тоффоли (“Калгари“), Самуэль Блэйз (“Сент-Луис“), Джозеф Велено (“Детройт“), Адам Фантилли (университет Мичигана), Майкл Какроне (“Аризона“).
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