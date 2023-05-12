Стартовал ЧМ по хоккею - 2023. Сможет ли Латвия вновь обыграть Канаду? Чешский вратарь оформил, пожалуй, самый курьезный гол чм

Группа А (Тампере)

Финляндия - США - 16.20

Швеция - Германия - 20.20

Группа В (Рига)

Словакия - Чехия - 2:3

Латвия - Канада - 20.20

Сейчас на „Арене-Риге“ в Латвии проходит матч чемпионата мира по хоккею 2023 года. Встречаются сборные Словакии и Чехии. В этой встрече случился курьёзный момент, приведший к голу в ворота сборной Чехии.

Вратарь сборной Чехии Шимон Грубец после броска соперника хотел клюшкой отправить шайбу в свою ловушку, но промахнулся, отправив её в свои ворота.

До матчей:

На втором ЧМ подряд главным тренером латвийской сборной будет Харийс Витолиньш (год назад Латвия заняла 5-е место в группе и не попала в четвертьфинал), а среди его ассистентов - недавно завершивший карьеру Лаурис Дарзиньш и легендарный вратарь Артур Ирбе.

В заявке сборной Латвии нет ни одного хоккеиста из латвийских клубов, и впервые с 2008 года нет представителей рижского „Динамо“. Почти все этот сезон провели в Европе (из чешских клубов в сборную приглашены 8 игроков, из шведских и швейцарских - по 4). Из Северной Америки прилетели трое - нападающий Рудолфс Балцерс (АХЛ), вратарь Артур Шилов (АХЛ) и защитник Арвилс Бергманис (NCAA). А вот НХЛовцев в этот раз в сборной не будет.

В рамках подготовки к домашнему ЧМ сборная Латвии провела 7 контрольных матчей. Она обменялась победами с Польшей, Великобританией и Швейцарией, а в последней игре (4 мая) победила в Дании (6:3).

Сборная Латвии дебютировала в элитном дивизионе в 1997 году. С тех пор она несколько раз попадала в плей-офф (последний раз - в 2018-м), но неизменно выбывала в четвертьфинале.

Cборная Канады - 27-кратный чемпион мира. По этому показателю канадцы делят лидерство со сборной СССР/Россией, но опережают ее по количеству серебряных медалей (16 против 10).

На семи последних ЧМ канадцы шесть раз оказывались в призерах (кроме 2018 года), трижды брали золото (2015, 2016, 2021), трижды - серебро (2017, 2019, 2022).