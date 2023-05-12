СЕГОДНЯ | 90 шахматистов, в том числе 14 гроссмейстеров, сразятся за 700 евро в стенах TalTech

В числе участников 14 гроссмейстеров, в том числе чемпионы Эстонии Кайдо Кюлаотс и Александр Володин, победитель командного чемпионата Европы в составе сборной Германии Даниэль Фридман, чемпион Финляндии Томи Нюбак, а также пятикратный победитель Шахматной Олимпиады в составе сборной СССР Артур Юсупов и другие. Самым возрастным участником турнира станет 82-летний эстонец Яак Сеппанди, самым юным - 7-летний Владислав Воропаев, представляющий Украину.

Каждому шахматисту на партию отводится 3 минуты (+2 секунды прибавляется за 1 ход). В турнире запланировано 11 туров.

Завтра большая часть тех же шахматистов примет участие в турнире по быстрым шахматам Nõmme Open, который пройдет в Nõmme Kultuurikeskus по адресу Turu plats, 2.

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