Молодой литовец разгромил всех в TalTech. Гроссмейстер из Кохтла-Ярве - четвертый
21-летний гроссмейстер Паулюс Пултинявичюс выиграл международный турнир по шахматам TalTech Blitz, который прошел в Таллиннском техническом университете в пятницу 12 мая. В 11 партиях литовский шахматист набрал феноменальные 10,5 очков, лишь в последнем туре после 10 побед кряду он сделал ничью с лучшим из эстонских шахматистов Александром Володиным, который занял 4-е место.
Второй призер турнира - финн Тойво Кейнанен - отстал от победителя на 2 очка. Третье место с 8 очками занял представитель Германии Даниэль Фридман, опередивший Володина и финна Томи Нюбака по дополнительным показателям. В прошлом прославленные советские, а ныне польский и немецкий соответственно гроссмейстеры Михаил Красенков и Артур Юсупов не сумели побороться за призы, и набрав 7 очков, остановились на 14-м и 18-м местах соответственно. Также 7 очков набрала сильнейшая из выступавших на турнире женщин - международный мастер Май Нарва (по дополнительным показателям у нее 15-е место). Всего в турнире приняло участие 79 шахматистов.
Турнир проходил по правилам блица, каждому шахматисту на партию отводилось 3 минуты (+2 секунды прибавлялось за 1 ход).
Завтра большая часть тех же шахматистов примет участие в турнире по быстрым шахматам Nõmme Open, который пройдет в Nõmme Kultuurikeskus по адресу Turu plats, 2.
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