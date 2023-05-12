МНЕНИЕ | Правительство превысило полномочия и подрывает основы демократии(7)
Превышение полномочий правительства и принятие решений, которые не одобряют избиратели, могут привести к опасной деградации демократии.
В настоящее время эстонская политика столкнулась с проблемой, которая может подорвать основы демократии. Правящая партия реформ обещала избирателям не повышать налоги и не сокращать субсидии. Однако сейчас она предлагает повысить налоги и сократить семейные пособия. Это превышение полномочий правительства и принятие решений, которые не одобряют избиратели. Если этот прецедент останется без контроля, он может привести к опасной деградации демократии.
Предлагаемое повышение налогов и сокращение семейных пособий не только противоречит предвыборным обещаниям правительства, но и несправедливо и больше всего ударит по самым уязвимым слоям населения. Налоги должны быть доступными и справедливыми, не обременять тех, кто уже испытывает трудности. Предлагаемые меры усложнят жизнь тех, кто уже испытывает трудности. Поэтому важно, чтобы народ Эстонии выступил против этой несправедливости и выразил свою озабоченность. Мирные протесты - это право демократической страны и ее граждан показать, что они не согласны с несправедливой политикой. Правительство должно прислушаться к голосу народа и принять меры для решения его проблем.
Политики также должны понять, что ложь и нарушение предвыборных обещаний неприемлемы. Подотчетность необходима для построения общества, которое будет честным, справедливым и равным для всех. Правительство должно уважать мандат народа и принимать решения, которые приносят пользу всему обществу, а не только привилегированным слоям населения. Народ Эстонии должен использовать свои права и свободы для защиты своих интересов. Политики должны выполнять свои обещания и быть подотчетными перед избирателями. Только так мы сможем добиться того, чтобы Эстония оставалась сильной и справедливой демократией.
Вызов, стоящий перед эстонской политикой, касается не только налогов и субсидий. Речь идет о доверии, прозрачности и подотчетности. Правительство должно заслужить доверие людей, будучи прозрачным в своей политике и подотчетным за свои действия.Только тогда оно сможет управлять законно и честно. В целом, предлагаемое повышение налогов и сокращение субсидий в Эстонии является ярким примером того, как правительство превышает свои полномочия. Эстонский народ должен выступить против этой несправедливости и выразить свою озабоченность. Правительство должно прислушаться к голосу народа и принять меры для решения его проблем. Политики должны понимать, что ложь и нарушение предвыборных обещаний неприемлемы, а подотчетность является необходимой. Только так мы сможем добиться того, чтобы Эстония оставалась сильной и справедливой демократией.
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