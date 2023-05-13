Самая убийственная фотография: в таллиннском музее есть необычный экспонат

В фотографии такой тренд появился благодаря жене открывателя Х-лучей Вильгельма Рентгена, а точнее благодаря ее руке. Во время своих экспериментов с только что открытыми лучами Рентген предложил жене стать „моделью“. Открытие лучей и их возможностей было поистине сенсацией того времени, поэтому фото ее руки облетело обложки мировой прессы. Фотографы и врачи со всего мира стали заказывать себе генераторы таких лучей.

Так сделал и автор нашего экспоната. Спустя всего три месяца после того снимка руки Анны Рентген, нужное оборудование прибыло в Таллинн (его владельцем был Вильгельм Петерсен). С помощью Бернхарда Лайса сделали первые два снимка. Коллаборация двух мужчин длилась недолго: 12 апреля 1896 года Лайс приобрел себе личную „рентгеновскую пушку“.

Бернгард (или Борис) Лайс родился в Тарту в 1854 году. Его отец - Карл Лайс - ученый физико-математических наук, работал в тартуской обсерватории, а с 1861 года - стал учителем математики в таллиннской Николаевской гимназии. Не удивительно, что сын стал заниматься фотографией - в то время без знаний физики и химии сложно было бы фотографировать. Кстати, наш герой успел поработать помощником кассира в банке, но, видимо, бросил офисную работу ради мечты о своем фотоателье на Ратушной площади.

Вернемся к экспонату. Карточка довольно маленькая и может показаться, что это снимок лилипута или гномика. На самом деле это коллаж, сделанный из отдельных снимков, которые соединили сначала в большой коллаж (человеческого роста), а затем уменьшили.

Кто был моделью и что с ней случилось неизвестно, но мы точно знаем, что случилось с автором. Спустя три года в 1899 он умер от пагубного влияния Х-лучей. Инноваторы того времени даже не подозревали как эти лучи влияют на организм. В те времена на один снимок уходило 90! минут. Доза радиации была в 1500 раз больше, чем сейчас. Страдали, конечно же, больше сами фотографы, так как они работали днями с этими установками без должной защиты.

Надеюсь в следующий раз, когда вы будете делать рентген или КТ, то вспомните историю фотографа Лайса.