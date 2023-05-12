Воспитанник московского „Спартака“ погиб в ДТП
В ночь на 12 мая экс-футболист „Динамо“ и „Спартака“ Александр Каракин участвовал в уличной гонке близ Москвы. Произошла авария, из-за которой спортсмен оказался в реанимации, сообщает Zakon.kz.
Врачи несколько часов боролись за его жизнь, но спасти мужчину не удалось, сообщает Telegram-канал 112.
Медики диагностировали у пострадавшего перелом черепа, ребер и бедренной кости, а также гемопневмоторакс. Каракину было 32 года.
Сообщается, что спортсмен на всей скорости влетел в отбойник, после чего его Nissan выбросило на середину дороги. Вместе с ним в салоне был оператор.
Сам спортсмен не был пристегнут.
32-летний Александр Каракин был воспитанником московского „Спартака“. Он выступал за вторую команду красно-белых, за „Динамо-2“ и „Химки“. Каракин завершил футбольную карьеру в 2018 году.
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