Небоскребы Таллинна: самые высокие здания делового центра Эстонии

Каждый турист знает про Старый Таллинн: средневековый город, узкие улицы, черепица. За последние десятилетия внешний вид города, его панорама сильно изменились, а стиль сместился в сторону современной архитектуры. Особенно хорошо это заметно, если вы бывали в старом Таллинне. Из новых районов больше всего впечатляют новые кварталы на месте старых промзон вокруг старого города. В этот раз я расскажу вам про Таллиннский Сити. Что такое эстонские небоскребы? Почему в городе не строят зданий выше 123 метров? Можно ли считать эти здания небоскребами?