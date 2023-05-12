Небоскребы Таллинна: самые высокие здания делового центра Эстонии
Блогер RusDelfi Юлиус выпустил новый ролик про архитектуру Таллинна. Есть ли у нас небоскребы? И почему Таллиннский Деловой Центр самый гармоничный и красивый в странах Балтии?
Каждый турист знает про Старый Таллинн: средневековый город, узкие улицы, черепица. За последние десятилетия внешний вид города, его панорама сильно изменились, а стиль сместился в сторону современной архитектуры. Особенно хорошо это заметно, если вы бывали в старом Таллинне. Из новых районов больше всего впечатляют новые кварталы на месте старых промзон вокруг старого города. В этот раз я расскажу вам про Таллиннский Сити. Что такое эстонские небоскребы? Почему в городе не строят зданий выше 123 метров? Можно ли считать эти здания небоскребами?
В США и Европе небоскребами принято считать здания высотой не менее 150 метров; a Emporis определяет небоскреб как здании выше 100 метров.. Таким образом, в Таллинне сейчас 4 небоскреба - если не брать в счет строящиеся здания. Это - башни-близнецы Toornimäe (117 метров) и Swissôtel Tallinn (117 метров), высотка Maakri (110 метров) и гостиница Radisson (105 метров).