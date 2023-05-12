МНЕНИЕ | Насилие порождает насилие. Почему для некоторых людей выражать свое несогласие кулаками - норма?(11)
После того, как 9 мая на Нарвском променаде на стоящего с флагом Украины, обращенным в сторону Ивангорода, Даниила Куракина напали, столкнув его со стены, в нарвских пабликах вспыхнула оживленная дискуссия. Ее суть сводилась к тому, что Куракин еще легко отделался и что, при необходимости, нарвитяне могут „повторить“.
Разумеется, людей в Нарве гораздо больше, чем несколько сотен разгоряченных и агрессивно настроенных в фейсбук-группах, и неправильно переносить тенденцию решать вопросы кулаками на всех жителей приграничного города. Но нельзя не отметить, что среди тех, кто поддержал мужчину, применившего к активисту, выражавшему антивоенный протест, физическую силу, были замечены местные лидеры мнений, модерирующие несколько групп и позиционирующие себя в качестве активных граждан.
Это пугает. Одно дело, когда люди на своей кухне под кружку пива делятся эмоциями, обещая поколотить тех, кто им не мил, другое - когда это делают публично те, кто пользуется авторитетом среди большой части нарвитян.
В комментарии, в которых разгорелись нешуточные страсти, пришли и люди, которые не поддерживают язык насилия при выражении своего мнения. Однако их доводы быстро растворились в волне высказываний в духе „нас, нарвитян, оскорбили, мы что - должны были это терпеть?“. Каким образом нарвитян оскорбляет украинский флаг и выражение антивоенного протеста, оставим за скобками, чувства - штука иррациональная, их пусть анализируют психологи. Но корни насилия объясняются легко - и психологией, и социологией, и еще рядом дисциплин, изучающих человеческое поведение.
Ученые считают, опираясь на исследования, что склонность к насилию не заложена в нас от природы. У этого явления есть исторические и социальные предпосылки, а гипотеза о том, что человек запрограммирован на насилие на генетическом уровне - давно развеянный миф. Также давно доказано, что в условиях кризиса более устойчиво то сообщество, которое основано на принципах сотрудничества и взаимовыручки, а не на индивидуализме и конкуренции.
Чтобы не уходить в сухое цитирование исследований, можно привести очень грубую выжимку. А выводы каждый сделает сам. Первое - и важное: к насилию склонны люди с низкой самооценкой и низким социальным статусом, впрочем, эти два аспекта порой тесно связаны. Второе: исследования показывают, что к насилию склонны люди, которые подвергались насилию в детстве, которых наказывали ремнем, стыдили, унижали. Еще вариант - склонность воспитывать других с помощью кулаков выше у тех, кто в детстве сам не подвергался насилию, но наблюдал его. Например в семьях, где отец избивал мать. Ведь модель семейных отношений человек, как правило, усваивает в раннем возрасте и затем, создав собственную семью, эту модель воспроизводит. Получается замкнутый круг, насилие идет дальше - из поколения в поколение. И разорвать эту цепочку не так просто.
Кроме всего прочего, насилию способствует закостенелая патриархальность общества, отрицать черты преобладания которой в определенных регионах нашей страны было бы глупо. К сожалению, менталитет нашего восточного соседа, который 9 мая „устроил нарвитянам праздник“, определенно подходит под все эти невеселые признаки, учитывая то, что два года назад русская служба Би-би-си сообщала, что две трети убитых в России женщин - жертвы домашнего насилия.
Удивительно ли то, что агрессия в сторону Даниила Куракина вызвала одобрение части нарвитян? Учитывая вышесказанное, нет. Один знакомый психолог, принявший участие в дискуссии, сказал: „А из-за чего счастливые люди, живущие в обществе, предлагающим безопасность и уважение их личности, прибегают к насилию? Ведь насилие есть реакция на насилие (так по крайней мере утверждают нейрофизиологи и другие гуманитарные науки)“.