МНЕНИЕ | Насилие порождает насилие. Почему для некоторых людей выражать свое несогласие кулаками - норма?

Разумеется, людей в Нарве гораздо больше, чем несколько сотен разгоряченных и агрессивно настроенных в фейсбук-группах, и неправильно переносить тенденцию решать вопросы кулаками на всех жителей приграничного города. Но нельзя не отметить, что среди тех, кто поддержал мужчину, применившего к активисту, выражавшему антивоенный протест, физическую силу, были замечены местные лидеры мнений, модерирующие несколько групп и позиционирующие себя в качестве активных граждан.

Это пугает. Одно дело, когда люди на своей кухне под кружку пива делятся эмоциями, обещая поколотить тех, кто им не мил, другое - когда это делают публично те, кто пользуется авторитетом среди большой части нарвитян.

В комментарии, в которых разгорелись нешуточные страсти, пришли и люди, которые не поддерживают язык насилия при выражении своего мнения. Однако их доводы быстро растворились в волне высказываний в духе „нас, нарвитян, оскорбили, мы что - должны были это терпеть?“. Каким образом нарвитян оскорбляет украинский флаг и выражение антивоенного протеста, оставим за скобками, чувства - штука иррациональная, их пусть анализируют психологи. Но корни насилия объясняются легко - и психологией, и социологией, и еще рядом дисциплин, изучающих человеческое поведение.

Ученые считают, опираясь на исследования, что склонность к насилию не заложена в нас от природы. У этого явления есть исторические и социальные предпосылки, а гипотеза о том, что человек запрограммирован на насилие на генетическом уровне - давно развеянный миф. Также давно доказано, что в условиях кризиса более устойчиво то сообщество, которое основано на принципах сотрудничества и взаимовыручки, а не на индивидуализме и конкуренции.