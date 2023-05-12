Цены парковок спа-отелей в Нарва-Йыэсуу кусаются: читайте, где выгоднее всего оставить автомобиль

У стойки оформления билета в спа-отеля Noorus стоит пожилая супружеская чета, клиенты внимательно читают инфолист, объясняющий, что парковка платная. „Не понимаю, это сколько мы заплатим за наши 4 часа?“ - поворачивается мужчина к корреспонденту RusDelfi. „Похоже, 8 евро“, - отвечаю я. Глаза мужчины округляются. Однако, спустя минуту, он вспоминает, что они купили льготный месячный парковочный билет. „А он здесь не действует?“ - уточняет мужчина у девушки за стойкой. Она объясняет, что нет, не действует. Но пара может припарковать автомобиль чуть дальше, на городской земле. „Чуть дальше“ при более близком рассмотрении получается в районе километра. Идти с сумками такое расстояние пожилые люди не хотят, и, вздохнув, отправляют смс на номер 1902.