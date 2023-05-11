Лийза Пакоста о случае с учителем в Нарве: директор должна была защитить педагога от нападок родителей

У каждого человека в Эстонии есть право выразить свое неприятие в отношении агрессии РФ.

Учитель — человек. Более того, как раз нужно говорить в школе о военных преступлениях и геноциде России против Украины. Но учитель — человек и в свободное время. В свободной время человек может делать все вещи, которые не запрещены. Выказывание своего отношения к агрессии РФ не является и не может быть нигде под запретом.

Учитель — также и работник. Никакого работника нельзя увольнять с работы за его убеждения. И уж подавно нельзя прекращать трудовые отношения с учителем из-за ценностей, которые отвечают учебной программе и Закону об основной школе и гимназии

Закон о равном обращении даже возлагает на директора школы обязанность защищать учителя от осуждения родителей или (как было) в действительности от притеснений из-за убеждений. На работе это задача руководителя — организовать всё так, чтобы его сотрудник не ущемлялся из-за политических убеждений.

Надзор за правомерным поведением руководителей государственных школ осуществляет Министерство образования и науки. Министерство должно следить, чтобы никто не был несправедливо выгнан с работы.