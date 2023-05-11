В соцсетях просят помочь человеку, столкнувшему со стены в Нарве активиста Куракина

Мужчину зовут Вячеслав, и судя по посту в социальных сетях, с женщиной, которая кинула клич о помощи, по ее словам, „связались представители из российского учреждения“. Она написала, что ему хотят помочь, но нужны контакты близких людей.

На данный момент распространявшая призыв о помощи в фэйсбуке нарвитянка Марина Прошкина написала: „Всех благодарю!!! Сегодня помимо рабочего дня у меня шли поиски контактов Вячеслава!

Было не просто. Но я их нашла! И не только контакты Славы, но и его сына.

Но к счастью, те кто желал этого и просил меня, уже связались с Вячеславом и всё решили“.

Что за люди с „российской стороны“ связывались с автором поста, не уточняется.

RusDelfi писал вчера, что 9 мая, гражданский активист Даниил Куракин (член НКО „Открытая республика“) в Нарве подвергся нападению неизвестного мужчины, когда развернул флаг Украины в сторону Ивангорода.

„Я вышел, чтобы выразить несогласие с тем, что происходило на другой стороне реки, в Ивангороде. Я хотел продемонстрировать, что Эстонии это показывать не нужно, что народ по эту сторону берега поддерживает Украину и выступает против рашизма. К сожалению, еще не весь, но Нарва обязательно станет про эстонским городом“ - объяснил свой мотив Даниил.