Эстонский стартап создал платформу на основе искусственного интеллекта для борьбы с отмыванием денег

„Отмывание денег - это широко распространенная глобальная проблема, требующая инновационных решений. Наша платформа, работающая на базе искусственного интеллекта, не только улучшает соблюдение нормативных требований по AML, но и оптимизирует процесс верификации компаний, обеспечивая более безопасную и эффективную работу для наших клиентов,“ сказала основатель и генеральный директор Юлия Ронт. „Мы рады предложить этот инструмент, который позволяет бизнесу активно бороться с отмыванием денег и устанавливать доверительные отношения со своими клиентами, партнёрами, инвесторами, за считанные секунды.“





Платформа Vespia предлагает множество преимуществ, включая оценку рисков с помощью искусственного интеллекта, верификацию фирм в режиме реального времени и быстрый процесс интеграции. Это мощное сочетание позволяет бизнесам снизить операционные затраты, улучшить соблюдение нормативных требований AML и укрепить свою репутацию.





Vespia успешно работает с клиентами из стран Прибалтики, Великобритании, Франции, Нидерландов и других. Финтех, криптовалютные компании и адвокатские бюро особенно привлекает универсальный подход платформы, который позволяет им быстро, менее чем за 30 секунд, понять, кто является их бизнес-клиентом или партнером.



„В ближайшее время Vespia запустит первого в мире AML офицера на базе искусственного интеллекта, предоставляя бизнесам рекомендации о том, соответствует ли потенциальный партнер их уровню риска, и предлагая руководство по принятию соответствующих решений,“ добавила Юлия Ронт. „Мы видим будущее, где каждый сектор, от финансовых до каршеринг и э-магазинов, будут озабочены проблемой отмывания денег, и наша платформа готова решить эти вызовы.“





После успешного запуска своей платформы, Vespia теперь приглашает инвесторов присоединиться к раунду финансирования для поддержания дальнейшего роста. Средства пойдут на увеличение команды, улучшение платформы и расширение рынка.