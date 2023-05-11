ФОТО | Посмотрите на эти редкие ретро-открытки с изображением Нарвы и Ида-Вирумаа!

Очень редкая панорама с пляжем в Гунгербурге. Панорама состоит из 3 открыток. Издательство Рейтсника. Кликните первую картинку для раскрытия панорамы.

Супер редкая открытка-гармошка с видами Гунгербурга. Издательство братьев Кристин.

Нарва. Очень интересная открытка. Первая цветная мультивидовая открытка с Нарвой издательства Mehrer und Maas, Leipzig. Позднее право на открытку было перекуплено нарвским издателем В. Д. Михайловским и печаталась в его типографии.

На открытке от руки сделан рисунок с надписью на датском языке: „En times daglig motion“, что означает „Один час ежедневных упражнений“. Открытка отправлена Свенду Хаммериху в местечко Рунгстед в местную школу.