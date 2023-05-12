„Это вам за танк, это вам за День победы!“ Как вандалы пытаются уничтожить народную память

„Республиканская земля находится в ведении Министерства внутренних дел, поэтому заниматься вопросом восстановления мемориала должно это ведомство, - поясняет Сергей Цветков. - Отмечу, что в Эстонии много различных камер видеонаблюдения, так, например, на месте снятого танка тоже имелась камера, установленная по инициативе городского самоуправления, как раз для предупреждения актов вандализма. Я считаю, что в будущем необходимо установить камеры видеонаблюдения, а также онлайн-вебкамеры на мемориале в Синимяэ. Мы, Нарвское Общество охраны наследия, просим об этом Министерство внутренних дел и как собственника мемориала, и как структуру, обеспечивающую безопасность. Это мемориал воинам, которые в свое время остановили наступление советских войск в 1944 году, что позволило многим жителям Эстонии спастись от будущих депортаций и преследования, сохранить жизнь. Потому он имеет республиканское значение и важен для всех жителей Эстонии“ - отметил в разговоре Цветков.