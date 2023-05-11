Первый полуфинал в соотношении раскладов в паре „Реал“ - „Сити“ ничего не поменял: блогер RusDelfi о Лиги чемпионов

Первый полуфинал в соотношении раскладов в паре „Реал“ - „Сити“ ничего не поменял. Манкунианцы были фаворитами, ими и остаются. Но отмена правила выездного гола, конечно, здорово помогает „Реалу“: нет нужды бежать вперед, а уж дождаться 5 минут, когда соперник поплыл, эта команда может на любом поле. И под соперником выше подразумевается не конкретный „Сити“, а просто кто угодно. Мой любимый „предматчевый“ факт: последние голы в ворота „Сити“ в АПЛ забили Винисиус и Родриго.