Первый полуфинал в соотношении раскладов в паре „Реал“ - „Сити“ ничего не поменял: блогер RusDelfi о Лиги чемпионов
9 мая мадридский „Реал“ в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов сыграл вничью с „Манчестер Сити. Блогер RusDelfi Дмитрий Литвинов отреагировал на игру и прокомментировал результаты матча.
Первый полуфинал в соотношении раскладов в паре „Реал“ - „Сити“ ничего не поменял. Манкунианцы были фаворитами, ими и остаются. Но отмена правила выездного гола, конечно, здорово помогает „Реалу“: нет нужды бежать вперед, а уж дождаться 5 минут, когда соперник поплыл, эта команда может на любом поле. И под соперником выше подразумевается не конкретный „Сити“, а просто кто угодно. Мой любимый „предматчевый“ факт: последние голы в ворота „Сити“ в АПЛ забили Винисиус и Родриго.
Жаль, конечно, что позавчера полного повторения не случилось, реплика „ничему людей жизнь не учит“ была уже наготове. Но на самом деле учит: Гвардиолу, кажется, так достали упреки в overthinking'е - „накручивании“ - по мотивам предыдущих вылетов из турнира, что он решил просто не менять ничего по ходу матча. Во второй игре точно сорвется.