11.05.2023, 16:20
МНЕНИЕ | ФСБ взрывает Захара Прилепина(3)
ФОТО: | REUTERS/ Scanpix
В истории со взрывом машины российского писателя-пропагандиста Захара Прилепина много неясностей. На нестыковки обращает внимание публицист Сергей Веревкин, рассуждая о том, кто стоит за этим „терактом“.
Сразу же после любого крупного события самое „приятное“ - читать открытые новости изо всех источников. Ибо помимо целенаправленных вбросов информации невольно прорывается и другое, полностью противоречащее этим вбросам. И сразу же выстраиваются вопросы к начинающей формироваться официальной версии, моментально рушащейся под напором неожиданных фактов.