МНЕНИЕ | ФСБ взрывает Захара Прилепина

Сразу же после любого крупного события самое „приятное“ - читать открытые новости изо всех источников. Ибо помимо целенаправленных вбросов информации невольно прорывается и другое, полностью противоречащее этим вбросам. И сразу же выстраиваются вопросы к начинающей формироваться официальной версии, моментально рушащейся под напором неожиданных фактов.

Не стал исключением к этому явлению, уже почти превратившемуся в правило, и так называемый теракт против одного из главарей наиболее маргинальной части современных россиян - Захара Прилепина, более известного в определенных кругах, как Жозефина.