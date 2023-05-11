Мнение
11.05.2023, 16:20

МНЕНИЕ | ФСБ взрывает Захара Прилепина

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Сергей Веревкин
историк, публицист
Взорванная машина Захара Прилепина, 6 мая 2023 года
Взорванная машина Захара Прилепина, 6 мая 2023 года
ФОТО: ANASTASIA MAKARYCHEVA | REUTERS/ Scanpix

В истории со взрывом машины российского писателя-пропагандиста Захара Прилепина много неясностей. На нестыковки обращает внимание публицист Сергей Веревкин, рассуждая о том, кто стоит за этим „терактом“.

Сразу же после любого крупного события самое „приятное“ - читать открытые новости изо всех источников. Ибо помимо целенаправленных вбросов информации невольно прорывается и другое, полностью противоречащее этим вбросам. И сразу же выстраиваются вопросы к начинающей формироваться официальной версии, моментально рушащейся под напором неожиданных фактов.

Не стал исключением к этому явлению, уже почти превратившемуся в правило, и так называемый теракт против одного из главарей наиболее маргинальной части современных россиян - Захара Прилепина, более известного в определенных кругах, как Жозефина.

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