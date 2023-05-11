В Финляндии рухнул мост. В результате обрушения пострадали 24 человека, среди них школьники

Утром 11 мая в 9.30 в Эспоо обрушился временный мост на улице Итятууленкуя, сообщает полиция.

Спасательная служба сообщает, что во время ЧП пострадали 24 человека. Они получили ранения различной степени тяжести, но опасности для жизни нет.

Глава объединения соцздрава Хельсинки и Уусимаа HUS Ээро Хирвенсало на пресс-конференции заявил, что непосредственной угрозы для жизни поступивших в больницы нет.

По его словам, речь идет о школьниках 2008 года рождения, однако среди пострадавших есть и один взрослый. Речь идет о группе восьмиклассников школы Каласатама. Они упали с высоты 5 метров.

Их доставили в больницы региона, рассказали в HUS. Травмы в основном касаются верхних и нижних конечностей: лодыжки, запястья и бедра. Риска паралича нет.

8 человек отвезли в Детскую больницу Хельсинки, 6 человек в больницу Siltasairaala в Хельсинки, 6 человек в больницу Йорви в Эспоо и 4 человека в больницу Пейяс в Вантаа. Некоторым пострадавшим потребовалась операция.

Представители Центра по расследованию происшествий OTKES в середине дня отправились на место ЧП для выяснения причин обрушения. OTKES сотрудничает с другими органами власти для прояснения событий. Центр предоставит более подробную информацию позднее.

Спасательная операция на месте обрушения моста закончена.

В HUS открыли специальный информационный центр, куда могут позвонить родственники пострадавших и где можно запросить дополнительную информацию. Номера телефонов: 09 471 87521, 09 471 87522 и 09 471 87524. По информации города Хельсинки, кризисная поддержка для родственников доступна 24 часа в сутки по телефону 09 3104 4222.

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