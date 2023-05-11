МНЕНИЕ | Валерий Сайковский: Три „ангела“ правящей коалиции могут обратиться всадниками Апокалипсиса

И коалиция создана, и договор о ее деятельности имеется, нет только давно ожидаемого решения насущных проблем страны. Министры, многие из которых сохранили свои позиции, ничего конструктивного не предлагают. Иначе, как словом фальстарт, создавшуюся ситуацию описать трудно.

Самая большая проблема нынешнего периода деятельности правительства состоит в том, что общая коммуникация с избирателем, объяснение приоритетов своей деятельности и способов решения проблем страны далеки от ожидаемого. Если бы правящая партия „тупо“ реализовывала заранее объявленные предвыборные цели, то коммуникация большого значения не имела бы. Но в нынешней ситуации, когда не менее трети объявленных целей правительства не соответствуют декларируемым в предвыборный период, избиратель ждет хотя бы разъяснений и подробных уточнений. Вместо этого Кая Каллас с загадочной улыбкой говорит банальности, хотя на подходе серьезные изменения в налоговой сфере. Она старается показать, что „страна в надежных руках“, по большей части занимаясь внешней политикой и безопасностью. Но избиратели по всем признакам ждут успехов во внутренней политике, вследствие чего рейтинги реформистов понизились до „рекордных“.