11.05.2023, 12:58
МНЕНИЕ | Валерий Сайковский: Три „ангела“ правящей коалиции могут обратиться всадниками Апокалипсиса(3)
Коалиция опять занимается не теми делами
ФОТО: | Delfi Meedia
Кая Каллас с загадочной улыбкой говорит банальности, хотя на подходе серьезные изменения в налоговой сфере. Финансы в этот раз доверили Марту Вырклаэву с дипломами геодезиста и юриста. Не слишком ли сейчас сложная ситуация, чтобы надеяться, что человек с такими исходными данными разрулит завал в финансах?
И коалиция создана, и договор о ее деятельности имеется, нет только давно ожидаемого решения насущных проблем страны. Министры, многие из которых сохранили свои позиции, ничего конструктивного не предлагают. Иначе, как словом фальстарт, создавшуюся ситуацию описать трудно.