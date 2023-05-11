Что Эвели прихватывает в магазине, когда едет в гости к друзьям?

На самом деле все это благодаря программе лояльности Alexela. „Я сама удивилась, что счета за электричество связаны со скидкой на топливо. Действительно, очень умно!“ – хвалит пакет „Без забот“ Эвели. Присоединившись к пакету электроэнергии, она автоматически каждый месяц получает 5 дигиштампов, что, в свою очередь, означает скидку на топливо в размере пяти центов за литр. Летом Эвели довольно много разъезжает, навещает друзей и путешествует по Эстонии, поэтому по окончании теплого сезона у нее наберется прилично сэкономленных евро. И эти сэкономленные летом евро можно использовать для оплаты счетов за электроэнергию зимой! Гениально!

Почему именно пакет электроэнергии „Без забот“? Потому что у молодой женщины нет ни времени, ни интереса постоянно следить за ценами пакета с биржевой ценой. Пакет „Без забот“ – ровно то, что обещано – без всякого напряженного мониторинга! И вместе с тем надежно.

„Путешествуя летом, чаще заглядываешь в небольшие магазины. Как клиент программы „Моя Alexelа“ я стала отдавать предпочтение магазинам шаговой доступности Alexela, потому что благодаря сделанным там покупкам тоже накапливаю дигиштампы. Вообще… отдавать предпочтение – это мягко сказано, я уже не особенно хожу в другие места“, – говорит Эвели. Например, если она едет на гриль к друзьям, в Alexela очень удобно купить с собой ингредиенты для бургеров – свежие продукты можно сразу отправить на гриль. Помимо хорошего вкуса, много радости доставляет и сам процесс приготовления.

„Говорят ведь, что важен процесс, а не результат! То же самое и с бургерами – мы всегда получаем массу удовольствия, готовя их. Когда еда готова, все жуют, помалкивая“, улыбается – Эвели. Она признает, что программа лояльности Alexela полна хороших идей. „Иначе мне никогда не пришло бы в голову самой начать делать бургеры, а теперь это стало традицией для нашей компании друзей“.

Выиграйте с электропакетом „Без забот“ электричество на 1000 евро! Приз кампании: электричество стоимостью 3 x 1000 евро. Период кампании: 12.04–30.06.2023. В розыгрыше призов участвуют все клиенты не младше 18 лет, которые на момент проведения розыгрыша присоединились к пакету электроэнергии Alexela „Без забот“ и клиентской программе Minu Alexela, а также дали согласие на получение уведомлений в приложении или самообслуживании Alexela. Дополнительная скидка: для всех, кто подключится до 31.08, скидка на топливо –7 ц/л. Розыгрыши: 02.05.23, 31.05.23 и 30.06.23 Читайте подробнее!