Что Эвели прихватывает в магазине, когда едет в гости к друзьям?
„Это первое лето в моем первом собственном доме!“ – Эвели (29) воодушевлена и как свежеиспеченная владелица квартиры ощущает уверенность, которую раньше никогда не чувствовала. И кто бы мог подумать, что домашние коммунальные платежи как-то связаны со скидками на топливо?! Точно не Эвели.
На самом деле все это благодаря программе лояльности Alexela. „Я сама удивилась, что счета за электричество связаны со скидкой на топливо. Действительно, очень умно!“ – хвалит пакет „Без забот“ Эвели. Присоединившись к пакету электроэнергии, она автоматически каждый месяц получает 5 дигиштампов, что, в свою очередь, означает скидку на топливо в размере пяти центов за литр. Летом Эвели довольно много разъезжает, навещает друзей и путешествует по Эстонии, поэтому по окончании теплого сезона у нее наберется прилично сэкономленных евро. И эти сэкономленные летом евро можно использовать для оплаты счетов за электроэнергию зимой! Гениально!
Почему именно пакет электроэнергии „Без забот“? Потому что у молодой женщины нет ни времени, ни интереса постоянно следить за ценами пакета с биржевой ценой. Пакет „Без забот“ – ровно то, что обещано – без всякого напряженного мониторинга! И вместе с тем надежно.
„Путешествуя летом, чаще заглядываешь в небольшие магазины. Как клиент программы „Моя Alexelа“ я стала отдавать предпочтение магазинам шаговой доступности Alexela, потому что благодаря сделанным там покупкам тоже накапливаю дигиштампы. Вообще… отдавать предпочтение – это мягко сказано, я уже не особенно хожу в другие места“, – говорит Эвели. Например, если она едет на гриль к друзьям, в Alexela очень удобно купить с собой ингредиенты для бургеров – свежие продукты можно сразу отправить на гриль. Помимо хорошего вкуса, много радости доставляет и сам процесс приготовления.
„Говорят ведь, что важен процесс, а не результат! То же самое и с бургерами – мы всегда получаем массу удовольствия, готовя их. Когда еда готова, все жуют, помалкивая“, улыбается – Эвели. Она признает, что программа лояльности Alexela полна хороших идей. „Иначе мне никогда не пришло бы в голову самой начать делать бургеры, а теперь это стало традицией для нашей компании друзей“.