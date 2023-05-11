ФБК: Зять главы оборонного холдинга РФ владеет домом в Праге

Согласно новому расследованию команды Алексея Навального, близкие родственники главы российского производителя противокорабельных, радиолокационных и многоцелевых ракет „Корпорация „Тактическое ракетное вооружение“ (КТРВ) Бориса Обносова владеют в Чехии элитной недвижимостью на общую сумму более 8 млн евро. Зятю Обносова Ростиславу Зорикову принадлежит через компании Alterra и Riomax четырехэтажный дом в пражском районе Жижков, стоимость которого оценивается в 6 млн евро, заявила глава совета директоров международного Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Мария Певчих, представляя результаты расследования в среду, 10 мая.

Кроме того, Зориков владеет в Праге пентхаусом площадью 140 кв. м и стоимостью почти 1,1 млн евро, отмечают активисты, ссылаясь на полученные ими документы. Судя по фотографии с табличкой на двери, в ней живут Ростислав Зориков и его жена Ольга Зорикова - дочь Бориса Обносова. Жилой комплекс был построен в 2017 году, отмечается далее. В этом же доме имеется квартира, оформленная на отца Зорикова, утверждают в команде Навального. По этим данным, Андрей Зориков владеет 71-метровой квартирой стоимостью в пересчете почти 23 млн рублей. В этом же районе Праги у Ростислава Зорикова и его младшего брата Даниила есть еще по одной квартире.

В расследовании также отмечается, что Ростислав Зориков официально получает 37 тысяч рублей в месяц, но при этом коллекционирует дорогие автомобили.

ФБК обратится к властям Чехии

„Мы, конечно же, незамедлительно отправим жалобы во все чешские ведомства, в полицию и МИД, чтобы потребовать ввести санкции против Зориковых, внимательно проверить происхождение денег, на которые все это куплено, и надеемся, что их больше никогда не пустят в Чехию“, - пообещали соратники Навального. Мария Певчих подчеркнула, что глава семьи Борис Обносов является „настоящим военным преступником“, и напомнила, что в отношении КТРВ введены санкции ЕС.