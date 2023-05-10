В польском языке больше не будет названия „Калининград“(18)
Специальная комиссия Главной геодезической службы Польши решила исключить из употребления на польском языке названия „Калининград“ и „Калининградская область“, сообщает Русская служба Би-би-си.
Для обозначения этого российского города предлагается использовать его польское название - Крулевец (Królewiec), а для области - Крулевецкая.
Заседание комиссии, отвечающей за стандартизацию географических названий за пределами Польши, состоялось вчера, 9 мая.
Решение вступило в силу в тот же день.
„Факт присвоения большому городу вблизи польских границ имени Калинина - преступника, ответственного, среди прочего, за принятие решения о массовом убийстве поляков (Катынский расстрел), имеет в Польше эмоциональный, негативный характер“, - говорится в заявлении комиссии.
Члены комиссии дали понять, что к решению их подтолкнули события в Украине - российская агрессия и навязывание Москвой так называемого „русского мира“.
В Кремле решение Польши назвали безумием
„Это уже даже не русофобия, это какие-то процессы на грани с безумием, происходящие в Польше“, – сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
По его словам, Польша на протяжении всей своей истории „время от времени скатывается в безумие в своей ненависти к русским, и ничего хорошего для Польши и поляков это не приносит“.
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