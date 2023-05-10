В польском языке больше не будет названия „Калининград“

Для обозначения этого российского города предлагается использовать его польское название - Крулевец (Królewiec), а для области - Крулевецкая.

Заседание комиссии, отвечающей за стандартизацию географических названий за пределами Польши, состоялось вчера, 9 мая.

Решение вступило в силу в тот же день.

„Факт присвоения большому городу вблизи польских границ имени Калинина - преступника, ответственного, среди прочего, за принятие решения о массовом убийстве поляков (Катынский расстрел), имеет в Польше эмоциональный, негативный характер“, - говорится в заявлении комиссии.

Члены комиссии дали понять, что к решению их подтолкнули события в Украине - российская агрессия и навязывание Москвой так называемого „русского мира“.

В Кремле решение Польши назвали безумием

„Это уже даже не русофобия, это какие-то процессы на грани с безумием, происходящие в Польше“, – сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

По его словам, Польша на протяжении всей своей истории „время от времени скатывается в безумие в своей ненависти к русским, и ничего хорошего для Польши и поляков это не приносит“.

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