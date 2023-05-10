ФОТО и ВИДЕО | ЧЭ по баскетболу: действующий чемпион „Садам“ обыграл клуб из Тарту и довел серию до решающего поединка

Клуб из Пярну острее начал матч и выиграл первую четверть со счетом 19:15. На перерыв гости ушли с преимуществом в счете 44:36. Однако в третьей четверти хозяева набрались сил, и до последних десяти минут счет был равным 64:64.

За четыре минуты до конца матча гости по-прежнему вели со счетом 75:74, но затем бразды правления взяли на себя хозяева площадки. Одержав итоговую победу.

Решающий матч серии состоится в пятницу в Тарту. Встреча начнется в 19:00.

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