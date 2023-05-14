„Я не хочу идти на работу“. Ветеринары борются с выгоранием и суицидальными мыслями. Еще и от клиентов достается(1)
Дело было прошлой осенью в Тарту, где проходила ежегодная конференция ветеринаров. На ней, как пишет Eesti Ekspress, среди прочего обсуждали проблему выгорания специалистов.
И тогда другой ветеринар тоже открыто признался: и ему не хочется утром идти на работу.
„Это ужасно“, — говорит ветеринар с большим стажем Тийна Тоомет, находившаяся в тот момент в зале.
Впервые Тоомет услышала о выгорании ветеринаров в 2008 году на конгрессе Всемирной ассоциации ветеринаров мелких животных.
„В то время в Эстонии это не казалось серьезной проблемой. Я даже думала: о чем вообще они говорят? Ведь у нас такое замечательное призвание. Как ветеринары могут оказаться на грани самоубийства? Что это за бред?“
Но потом Тоомет задумалась: она знала, что в Эстонии наложили на себя руки три ветеринара.