„Я не хочу идти на работу“. Ветеринары борются с выгоранием и суицидальными мыслями. Еще и от клиентов достается

Дело было прошлой осенью в Тарту, где проходила ежегодная конференция ветеринаров. На ней, как пишет Eesti Ekspress, среди прочего обсуждали проблему выгорания специалистов.

И тогда другой ветеринар тоже открыто признался: и ему не хочется утром идти на работу.

„Это ужасно“, — говорит ветеринар с большим стажем Тийна Тоомет, находившаяся в тот момент в зале.

Впервые Тоомет услышала о выгорании ветеринаров в 2008 году на конгрессе Всемирной ассоциации ветеринаров мелких животных.

„В то время в Эстонии это не казалось серьезной проблемой. Я даже думала: о чем вообще они говорят? Ведь у нас такое замечательное призвание. Как ветеринары могут оказаться на грани самоубийства? Что это за бред?“

Но потом Тоомет задумалась: она знала, что в Эстонии наложили на себя руки три ветеринара.

Ветеринария считается одним из самых стрессовых видов деятельности в мире, и процент самоубийств среди ветеринаров гораздо выше, чем в других сферах медицины.