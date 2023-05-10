Другие виды
10.05.2023, 16:41

Эстонские спортсмены заняли четвёртое место на Кубке мира по академической гребле

 
Михаил Куштейн (на фото на заднем плане) и Йоханн Поолак
Михаил Куштейн (на фото на заднем плане) и Йоханн Поолак
ФОТО: Eesti Sõudeliit/ DETLEV SEYB / worldrowing.com

С 5 по 7 мая в городе Загреб (Хорватия) прошел первый этап Кубка мира по академической гребле, на котором лодка - двойка (в составе Михаил Куштейн (Нарвская спортивная школа „Энергия“) и Йоханн Поолак (Пярну) заняла 4 место, сообщает Gazeta.ee.

Всего в соревнованиях приняли участие более 300 атлетов из 29 стран. В первом заезде на прошедшем Кубке мира эстонская парная лодка двойка заняла 2 место: от прямого попадания в финал А не хватило чуть более 1,5 секунд.

Отличное выступление в утешительном заезде – своего рода полуфинале соревнований, на котором парная двойка из Эстонии пришла к финишу первой, опередив сборные Сербии, Аргентины и Венгрии, позволило нашей команде принять участие в финале А. В финале А эстонская команда, показав время 06:27.21, заняла в итоге на этапе Кубка мира высокое четвёртое место. Победителем этапа Кубка мира в этом классе лодок стала сборная Хорватии, в составе которой выступали двукратные чемпионы Олимпийских игр.

Показанный результат эстонской лодкой принёс первые зачетные очки в копилку сборной Эстонии на Кубке мира по академической гребле этого сезона. Победители общего зачёта Кубка мира по академической гребле будут определены после трёх этапов, которые в этом году проходят в Загребе, Хорватия (5-7 мая); Варесе, Италия (16-18 июня) и Люцерне, Швейцария (7-9 июля).

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