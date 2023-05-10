Эмоциональное видео: Бускетс официально заявил, что покинет „Барселону“ по окончании сезона

Об этом каталонский клуб сообщили на официальном сайте. Бускетс о своем решении рассказал в соцсетях, опубликовав эмоциональное видео. „Имел за честь защищать цвета Барселоны, но всему когда-то наступает конец“, добавил 34-летний футболист.

Известно, что Хави хотел продлить контракт с хавбеком. Однако клуб предложил Серхио втрое ниже зарплату, чем он получал раньше. Футболист на подобные условия не согласился. Он вроде бы уже знает, где продолжит карьеру, но деталей не разглашает.

Бускетс провел в каталонском клубе 18 сезонов. К „гранатово-синим“ он присоединился в 2005 году и после двух сезонов в U-19 перешел в дубль, возглавляемый тогда Пепом Гвардиолой. В футболке Барсы хавбек провел 718 поединков, что является третьим показателем в истории каталонцев. За это время Бускетс завоевал из „блаугранас“ 31 трофей. В частности, девять раз становился чемпионом Испании и трижды выигрывал Лигу чемпионов.

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