За рубежом
10.05.2023, 13:50

Путин поручил денонсировать Договор об обычных вооруженных силах в Европе

 (17)
ФОТО: Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool | ZUMAPRESS.com

Владимир Путин издал распоряжение о том, что Россия денонсирует Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), подписанный в ноябре 1990 года в Париже, передает „Медуза“.

Президент РФ назначил замглавы МИД РФ Сергея Рябкова своим представителем при рассмотрении вопроса о денонсации в Госдуме и Совете Федерации.

Россия приостановила действие ДОВСЕ в июле 2007 года. В марте 2015 года власти РФ объявили, что прекращают участие в заседаниях Совместной консультативной группы по ДОВСЕ. Таким образом, заявили тогда в МИД РФ, объявленное Россией в 2007 году приостановление действия ДОВСЕ стало полным. При этом, как подчеркивалось, Россия оставалась страной-участницей договора.

dw.com

Договор об обычных вооруженных силах в Европе, подписанный в Париже в ноябре 1990 года, устанавливал ограничения на число боевых танков, боевых бронированных машин, артиллерию, ударных вертолетов и боевых самолетов.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.

Оставить комментарий Читать комментарии (17)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии