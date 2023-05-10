Путин поручил денонсировать Договор об обычных вооруженных силах в Европе

Россия приостановила действие ДОВСЕ в июле 2007 года. В марте 2015 года власти РФ объявили, что прекращают участие в заседаниях Совместной консультативной группы по ДОВСЕ. Таким образом, заявили тогда в МИД РФ, объявленное Россией в 2007 году приостановление действия ДОВСЕ стало полным. При этом, как подчеркивалось, Россия оставалась страной-участницей договора.