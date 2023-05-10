Путин поручил денонсировать Договор об обычных вооруженных силах в Европе(17)
Владимир Путин издал распоряжение о том, что Россия денонсирует Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), подписанный в ноябре 1990 года в Париже, передает „Медуза“.
Президент РФ назначил замглавы МИД РФ Сергея Рябкова своим представителем при рассмотрении вопроса о денонсации в Госдуме и Совете Федерации.
Россия приостановила действие ДОВСЕ в июле 2007 года. В марте 2015 года власти РФ объявили, что прекращают участие в заседаниях Совместной консультативной группы по ДОВСЕ. Таким образом, заявили тогда в МИД РФ, объявленное Россией в 2007 году приостановление действия ДОВСЕ стало полным. При этом, как подчеркивалось, Россия оставалась страной-участницей договора.
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