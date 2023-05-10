Легенда гимнастики Чусовитина выступала под тремя флагами на восьми Олимпиадах. Она поедет на 9-ю в 49 лет?

„Ощущение было таким, словно на меня прилюдно вылили ведро холодной воды. Не то что себя было жалко, а именно обидно. Тем более что ради тех Игр пришлось дополнительно работать целый год, ждать их. Клянусь вам, вообще не думала в тот момент о соревнованиях, хотя всю жизнь обожала соревноваться, всегда ждала этого. А тут больше всего хотелось собрать чемодан и как можно скорее уехать из Японии домой. Стало колоссальным откровением, что вот так за одну минуту можно уничтожить человека, разрушить все, что выстраивалось годами. Вот и ждала, когда все это наконец закончится“, — рассказывала Чусовитина в интервью RT.

В Токио Чусовитина хотела поставить точку в своей спортивной карьере. Однако в столице Японии все пошло совершенно не так, как задумывалось. Изначально легендарную гимнастку объявили знаменосцем сборной Узбекистана — невероятно почетная роль и безмерное уважение к ее заслугам. В последний момент Оксану заменили, и это сильно подкосило спортсменку.

Все это время гимнастку не покидало желание привезти олимпийскую медаль и в Узбекистан. Из четырех снарядов Оксана сосредоточилась на опорном прыжке, именно в этом виде у нее складывалось лучше всего. Впрочем, многоборье при надобности спортсменка тоже собирала, но, объективно, не на топ-уровень. Так прошли еще три Олимпиады, хотя чуть ли не после каждых Игр она планировала заканчивать.

Гимнастике не помешало ни замужество, ни рождение ребенка, ни плохое состояние зала в Ташкенте. Когда трехлетнему Алишеру диагностировали лейкемию, жизнь Чусовитиной перевернулась. За выздоровление сына боролись немецкие врачи — лечение помогли оплатить главные тренеры одного из ведущих гимнастических клубов в Германии. Супруги переехали в Кельн, и Оксана начала работать вместе с немецкой сборной. Позже Чусовитина получила гражданство и несколько лет выступала за новую страну. Германии она принесла две медали чемпионата мира и серебро Игр-2008 в Пекине, „отблагодарив“ за выздоровление Алишера.

В это трудно поверить, но Оксана участвовала в восьми летних Олимпиадах подряд. Свою первую медаль Игр гимнастка завоевала в 1992-м — после распада Советского Союза в Барселону поехала Объединенная команда, выигравшая золото в командном первенстве. Позже пришли и личные награды, уже за родной Узбекистан, пишет Sport24.

Неудивительно, что квалификацию, которая прошла через пару дней после церемонии открытия, Оксана провалила и не вошла в топ-8 на опорном прыжке. 25 июля 2021-го, кажется, плакал весь гимнастический мир. Да и сама Чусовитина не смогла сдержать эмоции — вот он, финал многолетней и запутанной карьеры. Спустя восемь Олимпиад, три флага и множество медалей.

Через некоторое время после Токио Оксана вернулась в зал. Главной мотивацией стали Азиатские игры-2022 — именно там гимнастка хотела поставить золотую точку в карьере. Пекинские организаторы перенесли турнир на год, но если Чусовитина тренируется, ее уже ничто не остановит. Из-за пандемийного переноса Токио-2020 до следующих летних Игр оставалось меньше времени, чем обычно. Да и сама гимнастка почувствовала в себе силы на девятую Олимпиаду.

В 2022-м Чусовитина отобралась на чемпионат мира через этапы Кубка, но участвовать в главном старте сезона отказалась. Вместо этого спортсменка посвятила время дополнительным тренировкам.

Так как до Игр в Париже осталось совсем немного, самое время задуматься о квалификации. Весной 2023-го Оксана выиграла общий зачет Кубка мира в опорном прыжке и вновь отобралась на чемпионат мира. Именно там будет проходить распределение большинства путевок на ОИ. В квалификации есть свои нюансы — по результатам Кубка ты можешь выступать только на том снаряде, где блистал весной. То есть для гарантированной квоты на Олимпиаде нужно железно попадать в медали на ЧМ-2023. Вопрос, что называется, со звездочкой.

Гораздо проще отбираться через многоборье. Судя по всему, Чусовитина рассматривает и этот вариант. Она опубликовала в соцсетях несколько видео с тренировок, где работает над акробатическими диагоналями на вольных упражнениях и комбинацией на разновысоких брусьях. Однако сначала нужно выступать на чемпионате Азии — турнир пройдет в июне.

Если с многоборьем на чемпионате мира не сложится, весной 2024-го запланирована олимпийская квалификация через этапы Кубка мира. На каждом снаряде будут допущены по две гимнастки (в зачет идут три лучших результата из четырех). Так как в этом списке не будут фигурировать те спортсменки, чьи сборные квалифицировались командой в Париж или которые заработали личные квоты на ЧМ-2023, задача значительно упрощается. А значит, Игры-2024 не такая уж и невыполнимая задача для легенды. Если в этом году она выиграла общий зачет, почему не может и в следующем? А ведь на девятой Олимпиаде Чусовитиной будет, только вдумайтесь, 49 лет.

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