Правда ли, что 8 мая 2023 года над Рейхстагом в Берлине снова водрузили красное Знамя Победы?

В российских СМИ и соцсетях утверждается, что снимки и записи сделали туристы и жители Берлина, опубликовавшие их в своих соцсетях. Однако мы проверили сотни постов за этот месяц в Instagram с различными вариациями хеш- и геотегов, относящихся к Рейхстагу, и не нашли никаких оригинальных иностранных публикаций о водружении советского знамени. Более того, на других платформах и сайтах нам также не удалось обнаружить никаких свидетельств очевидцев или новостных заметок немецких СМИ об этом резонансном событии. Конечно, некоторое количество публикаций на английском, немецком и других языках всё же имеется, но все, что мы нашли, появились в Сети позже русскоязычных, при этом часто это либо публикации от аккаунтов, аффилированных с Россией, либо со ссылкой на российские ресурсы, либо перепечатки росСМИ. Наиболее ранняя русскоязычная публикация из тех, что нам удалось отследить, появилась в Telegram-канале „Россия сейчас“ (332 000 просмотров) в 10:26 по московскому времени, однако в ней размещены не все вирусные фото и видео. „Проверено“ неоднократно ловило этот канал на распространении дезинформации и фейков.