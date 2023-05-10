Мнение
10.05.2023, 11:56

МНЕНИЕ | Художник или провокатор? Как акционизм Каштана оправдывает международные преступления

 
Сергей Цветков
руководитель Нарвского Общества охраны наследия
Надпись „Дети“ перед зданием бывшего дворца культуры им. Герасимова
Надпись „Дети“ перед зданием бывшего дворца культуры им. Герасимова
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Прежняя провокация Вована Каштана в Нарве, когда он написал на ограждении цитату российского пропагандиста Владлена Татарского „Всех победим, всех убьем, всех, кого надо, ограбим. Все будет, как мы любим“, сошла ему с рук. Стало очевидно, что в стране не действует ряд статей Пенитенциарного кодекса, отмечает Сергей Цветков, руководитель Нарвского Общества охраны наследия.

8 мая в День памяти и освобождения Европы от нацизма, на асфальте перед зданием бывшего ДК имени Герасимова в Нарве большими буквами кто-то написал „ДЕТИ“. Настолько большими, что надпись отлично читается на съемке с дрона и будет видна для пилотов самолета.

Снова, по уже обкатанной им схеме, прибывший из России в Нарву провокатор Вован Каштан признается в том, что надпись сделал он, якобы для сравнения Нарвы с Мариуполем, который был практически полностью уничтожен российской авиацией год назад, и там российские пилоты разбомбили похожее здание Драмтеатра, около которого была такая же надпись „ДЕТИ“, и где погибло огромное количество женщин и детей.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии