10.05.2023, 11:56
МНЕНИЕ | Художник или провокатор? Как акционизм Каштана оправдывает международные преступления
ФОТО: | Delfi Meedia
Прежняя провокация Вована Каштана в Нарве, когда он написал на ограждении цитату российского пропагандиста Владлена Татарского „Всех победим, всех убьем, всех, кого надо, ограбим. Все будет, как мы любим“, сошла ему с рук. Стало очевидно, что в стране не действует ряд статей Пенитенциарного кодекса, отмечает Сергей Цветков, руководитель Нарвского Общества охраны наследия.