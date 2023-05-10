МНЕНИЕ | Художник или провокатор? Как акционизм Каштана оправдывает международные преступления

8 мая в День памяти и освобождения Европы от нацизма, на асфальте перед зданием бывшего ДК имени Герасимова в Нарве большими буквами кто-то написал „ДЕТИ“. Настолько большими, что надпись отлично читается на съемке с дрона и будет видна для пилотов самолета.

Снова, по уже обкатанной им схеме, прибывший из России в Нарву провокатор Вован Каштан признается в том, что надпись сделал он, якобы для сравнения Нарвы с Мариуполем, который был практически полностью уничтожен российской авиацией год назад, и там российские пилоты разбомбили похожее здание Драмтеатра, около которого была такая же надпись „ДЕТИ“, и где погибло огромное количество женщин и детей.