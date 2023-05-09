ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (440-й день) | США выделили Украине новый пакет помощи на 1,2 млрд. Все страны НАТО согласны на вступление Украины

В России отмечают 9 мая - утром на Красной площади в Москве прошел парад Победы. Из иностранных лидеров на него приехали главы Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. В своей речи президент Путин заявил, что против России „вновь развязана настоящая война“, и предсказуемо обвинил в этом Запад и „киевский режим“. Парад в этом году прошел в сжатом формате: с менее продолжительным проходом рядов войск и без пролета авиации.

На стене Нарвского замка вывесили плакат „Путин — военный преступник“. Он обращен в сторону Ивангорода. Это ответ властям Ивангорода, которые к празднованию 9-го мая установили на берегу реки Норовы экраны, направленные в сторону Нарвы, для трансляции концерта. Подробнее о том, как прошло 9-е мая в Эстонии читайте здесь: „ОНЛАЙН-БЛОГ | 9 мая в Таллинне и Нарве: в Ивангороде вовсю играет музыка, на променаде сотни нарвитян!“

США выделили Украине новый пакет военной помощи на $1,2 млрд - в него войдут, среди прочего, дополнительные средства ПВО и боеприпасы, 155-мм артиллерийские снаряды, боеприпасы для противодействия беспилотникам. Новый пакет финансируется в рамках „Инициативы по содействию безопасности Украины“ (USAI), а это значит, что оружие поступит не напрямую из запасов министерства обороны США, а будет произведено и закуплено по контракту у военных компаний.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, находящаяся с визитом в Киеве по случаю Дня Европы, который теперь 9 мая отмечает и Украина, пообещала, что Европа сделает все возможное для уничтожения российской военной машины, а Владимир Зеленский заявил, что Украина способна победить агрессора, но нуждается в ускоренных поставках европейского оружия.

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал европейских лидеров не обращать внимания на очередные силовые игры Путина, имея в виду парад в Москве, и заявил, что страна, ностальгирующая по прошлому и жаждущая имперской власти, не может победить.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что предпосылок для скорого прекращения огня в Украине, равно как и для начала мирных переговоров, нет. Поэтому ООН решила сосредоточиться на решении конкретных неотложных задач. Одной из них Гутерриш назвал возобновление зерновой сделки, срок которой истекает 18 мая.

Турция подтвердила, что четырехсторонняя встреча по зерновой сделке состоится 10-11 мая Ранее о том, что такие переговоры состоятся, сообщал МИД РФ. Россия угрожает, что выйдет из зерновой сделки с 18 мая, если не будут выполнены ее условия по снятию санкций с экспорта российского зерна и удобрений.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте совершает визит в Бразилию, в ходе которого рассчитывает убедить бразильские власти в необходимости оказания помощи Украине. Уже находясь в Бразилии, Рютте заявил, что его страна, Дания и Великобритания ведут переговоры о возможных поставках Киеву истребителей F-16.

Город Шебекино в Белгородской области попал под обстрел Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В результате обстрела никто не пострадал, восемь домовладений и два автомобиля получили повреждения.

Си Цзиньпин не поздравил Путина с Днем Победы Как отмечает русскоязычная редакция Deutsche Welle, Китай не сообщал об официальных поздравлениях России с 9 Мая. На сайте МИД Китая также нет никакой информации, которая бы указывала на то, что Си направил Путину сообщение.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все страны альянса согласны на вступление Украины „Все союзники по НАТО согласны, что Украина станет членом альянса. Все союзники согласны, что Украина имеет право выбирать собственный путь, и что это должна решать не Москва, а Киев“, — заявил Столтенберг. В то же время генсек НАТО отметил, что не может даже приблизительно назвать сроки такого вступления. Столтенберг еще в апреле говорил, что „законное место Украины — в НАТО“, однако тогда в этом усомнился премьер Венгрии Виктор Орбан.

Уничтожение военной машины РФ и членство Украины в ЕС: главное из пресс-конференции Урсулы фон дер Ляйен в Киеве Президент Украины Владимир Зеленский и находящаяся в Киеве с визитом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен дали совместную пресс-конференцию, на которой высокая гостья назвала Украину „бьющимся сердцем европейских ценностей“. По ее словам, Украина сегодня - самое подходящее место, чтобы отметить день европейского единства и мира, переосмыслить уроки истории и взять курс на обеспечение лучшего будущего. Она напомнила, что Украина борется за те самые идеалы, которые легли в основу Дня Европы, отмечаемого на континенте 9 мая. „Путин и его режим уничтожили эти ценности [в своей стране] и теперь пытаются уничтожить их в Украине“, - сказал Урсула фон дер Ляйен, напомнив, что многие российские оккупанты украинских регионов - недавние заключенные тюрем. Но, по ее словам, агрессор уже потерпел драматичное поражение, а Украина может рассчитывать на помощь Европы сколько понадобится. Она заверила, что Европа делает все возможное для уничтожения путинской военной машины и ее бенефициаров. Одним из главных механизмов для этого, по ее словам, являются антироссийские санкции, которые станут еще жестче. Один из журналистов спросил главу Еврокомиссии о том, как продвигается Украина к вступлению в ЕС. Для этого стране необходимо провести семь реформ, установленных Евросоюзом в качестве условия для принятия страны в блок. „Впечатляет, что, несмотря на полномасштабную войну, Украина без устали и весьма интенсивно работает над осуществлением этих семи шагов. Сделано уже много, но работа продолжается“, - ответила Урсула фон дер Ляйен.