На сцену в Ивангороде вышел Сосо Павлиашвили. Из Нарвы его пытаются разглядеть в бинокль

Некоторые жители Нарвы решили попристальнее присмотреться к шоу на другой стороне реки и для этого воспользовались биноклями.

- Я вас люблю, поем вместе, - обратился певец с зрителям на обоих берегах приграничной реки.

Павлиашвили помимо своей эстрадной деятельности известен своей последовательной прокремлевской позицией. Так во время войны в Украине он успел и пожелать России победы в СВО (так там называют войну) и выступить для раненых российских солдат.

Во время войны в Абхазии певец не поддержал свою родную страну и с тех пор в основном работает в Москве. В 2013 году в Грузии на него было заведено уголовное дело.

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