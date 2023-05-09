На сцену в Ивангороде вышел Сосо Павлиашвили. Из Нарвы его пытаются разглядеть в бинокль(8)
Как сообщает корреспондент RusDelfi, на сцену праздничного концерта в Ивангороде вышел грузинский певец Сосо Павлиашвили.
Некоторые жители Нарвы решили попристальнее присмотреться к шоу на другой стороне реки и для этого воспользовались биноклями.
- Я вас люблю, поем вместе, - обратился певец с зрителям на обоих берегах приграничной реки.
Павлиашвили помимо своей эстрадной деятельности известен своей последовательной прокремлевской позицией. Так во время войны в Украине он успел и пожелать России победы в СВО (так там называют войну) и выступить для раненых российских солдат.
Во время войны в Абхазии певец не поддержал свою родную страну и с тех пор в основном работает в Москве. В 2013 году в Грузии на него было заведено уголовное дело.
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