„Реал“ и „Манчестер Сити“ сыграли вничью в первом матче полуфинала Лиги чемпионов

В первом тайме гости владели инициативой, „Реал“ нанес только один удар в створ, но именно этот удар оказался голевым. На 35-й минуте Камавинга сыграл в пас с Модричем и выкатил мяч на Винисиуса, который красивым ударом из-за пределов штрафной отправил мяч в ворота.

Во втором тайме гости забили свой красивый гол. На 67-й минуте Кевин Де Брёйне мощным дальним ударм сравнял счет в матче.

Ответная игра состоится в Манчестере 17 мая. По итогам двухматчевого противостояния одна из команд сыграет в финал Лиги чемпионов сезона-2022/2023. В другом полуфинале встретятся „Интер“ и „Милан“.

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