10.05.2023, 14:55
Поздравь Маму на сайте RusDelfi!
ФОТО: | Delfi Meedia
14 мая в Эстонии отмечается прекрасный праздник - день Матери. В этот день каждый из нас хочет порадовать и поблагодарить свою маму, а также одарить ее своим теплом и вниманием. RusDelfi предлагает нашим читателям возможность поздравить свою маму на нашем портале.
Мы ждем ваши поздравления маме. Это может быть письмо, видео, фото, рисунок - все, что вам придет в голову! А мы опубликуем ваши поздравления на нашем портале 14 мая.
Присылайте свои поздравления на почту arina.arepjeva@delfi.ee, в теме письма укажите „День Мам“. Сделаем нашим мамам приятный и трогательный сюрприз вместе!
P.S. Присылать поздравление можно до 12 мая до 22:00.