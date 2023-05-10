„Что делать стране, если этот дедушка окажется м***ком?“ В сеть попали кадры, на которых Пригожин критикует власть

Пригожин заявил, что в ЧВК „Вагнер“ было отправлено боевое распоряжение с приравниванием ухода с позиций к измене Родине. „Если мы не получим боеприпасов, мы уйдем с позиций и зададим вопрос - кто все-таки родине изменяет. Видимо, тот, кто подписывает“ - заявил Пригожин.

Кроме того, в соцсетях появилось видео, на котором Пригожин говорит, что вместо того, чтобы отдавать снаряды войскам, их накапливают на складах и намекает на то, что Путин не справляется. „Вместо того, чтобы потратить снаряд, убить противника и сохранить жизнь нашему солдату, убивают наших солдат. А счастливый дедушка думает, что ему хорошо. И что делать дальше стране? Если он окажется прав - дай бог здоровья. Но что желать стране, нашим детям и будущему России, если вдруг случайно окажется, что этот дедушка законченный м***к?„