МНЕНИЕ | 9 мая - праздник, которого больше нет

Современная российская пропаганда „забыла“ о том, что война велась по большей части на территории Украины, Беларуси и стран Балтии, а собственно Россия была ей затронута в наименьшей степени. Забыла она и том, что победа над нацистской Германией была достигнута не только усилиями русских, но и украинцев, белорусов и вообще всех народов СССР, обильно поливших своей кровью землю от Волги до Одера. Говоря о „советском народе“, российская пропаганда в первую очередь подразумевает русских, отмечает Лев Кадик.