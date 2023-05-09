МНЕНИЕ | 9 мая - праздник, которого больше нет
Современная российская пропаганда „забыла“ о том, что война велась по большей части на территории Украины, Беларуси и стран Балтии, а собственно Россия была ей затронута в наименьшей степени. Забыла она и том, что победа над нацистской Германией была достигнута не только усилиями русских, но и украинцев, белорусов и вообще всех народов СССР, обильно поливших своей кровью землю от Волги до Одера. Говоря о „советском народе“, российская пропаганда в первую очередь подразумевает русских, отмечает Лев Кадик.
Вчера президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому 9 мая Украина больше не будет отмечать День победы над нацизмом во второй мировой войне. Теперь в Украине это - день Европы. В России его отметили очередным помпезным парадом и выступлением Путина.