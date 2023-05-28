Полиция несколько месяцев охотилась за бандой грабителей, среди которых были как мелкие воришки, так и миллионеры

Осенью 1932 года Таллинн захлестнула волна квартирных краж. В жилища проникали с отмычками или разбивали оконные стекла. Таллиннская криминальная полиция пыталась поймать преступников, но безуспешно: это были очень умелые и осторожные люди, которые, казалось, предугадывали шаги стражей порядка.

Грабители-домушники

В конце концов полиция обратила внимание, что два хорошо знакомых ей квартирных грабителя — Густав Уннук и Герберт Лийгер — часто передвигаются вместе. Но поскольку у криминалистов не было причин подозревать этих людей, за ними слежки установлено не было. Все знали, что Уннук был женат на богатой вдове Мийне Кульниковой, владевшей двумя домами на улице Хеэринга. В полиции не верили, что богатая женщина позволит собственному мужу промышлять воровством.

Однако, когда весной 1933 года квартирные кражи продолжились, а криминалисты так не нашли других зацепок о возможных преступниках, за Уннуком и Лигером на всякий случай установили слежку.

Статья опубликована в газете „Эстонский Экспресс“. Новый номер ищите в продаже в магазинах Maxima, Prisma, Selver, Coop Maksimarket и Hyper Rimi по всей Эстонии или заказывайте на sirvi.eu.

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