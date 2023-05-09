ФОТО И ВИДЕО | Нарвитяне пришли на променад посмотреть, как Ивангород празднует 9 мая: „Жаль, что нельзя петь!“

На стороне Ивангорода отлично просматривается подготовка к вечернему концерту. Фоном звучат военные - и не только - песни, на экране, развернутом в сторону Нарвы, показывают отрывки из известных советских военных фильмов.

Нарвитяне немногословны. Многие просто стоят и наблюдают. Небольшая компания пенсионерок возмущается, что запрещено петь. „Мы знаем все слова, песни до боли знакомые, но подпевать нельзя! Эх“, - с горечью говорит одна из женщин. „Мой внук меня не понимает“, - сетует другая. „Европеец!“ - многозначительно поднимает она палец вверх, обращаясь к мужчине средних лет. Тот укоризненно качает головой: „Неправильно это. Ничего, время расставит все на свои места“, - говорит он и отходит в сторону.

Вообще людей немного, и выглядят они спокойно. Есть небольшое количество „принявших на грудь“, те громко поздравляют прохожих „с днем победы“, внимательно наблюдая за реакцией. Но в целом настроение даже немного удрученное. На лицах людей нет радости от праздника, а есть недовольство и некоторая зависть в сторону ивангородцев. „Вот они для своих людей постарались, праздник сделали“.

Люди обсуждают грядущий концерт, кто-то прощается и уходит - скучно, ничего особенного не происходит. Кто-то пытается высмотреть за речкой еще одно место сбора - прямо у реки, объясняя, что там, должно быть, раздают солдатскую кашу.

А в это время с противоположной стороны доносятся звуки песни Жени Белоусова „Девочка моя синеглазая“.

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