„30 лет назад жизнь здесь была совсем другой“. В Ласнамяэ бесплатно расскажут об истории района

„Юбилей — это подходящее время, чтобы оглянуться назад и наметить планы на будущее. Поэтому по случаю юбилея района мы хотели бы не только рассказать о том, что мы имеем сегодня и куда движемся, но и познакомить вас с историей Ласнамяэ“, – сообщила старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Управа района Ласнамяэ приглашает жителей на бесплатную лекцию об истории района, приуроченную к 30-летию Ласнамяэ. Лекция состоится 16 мая в центре культуры „Линдакиви“ в 12.00 на эстонском языке и в 14.00 на русском языке. Обе лекции проведет руководитель проекта „Музей Ласнамяэ“ Иван Лаврентьев.

„История человеческой деятельности в Ласнамяэ насчитывает несколько десятилетий. Однако в этом году район отмечает свое 30-летие, поэтому лекция будет посвящена в основном прошлому Ласнамяэ в обретшей независимость Эстонии. Достаточно небольшой прогулки по району, чтобы понять, что 30 лет назад жизнь была совсем другой. То, что для кого-то является недавним воспоминанием, для некоторых молодых жителей Ласнамяэ уже история. Об этом мы и поговорим“, – сказал историк и лектор Иван Лаврентьев.

Поскольку лекции пройдут в помещении, количество мест ограничено. Необходима предварительная регистрация. Зарегистрироваться на лекцию на эстонском языке можно по ссылке: https://forms.gle/GZM6RqM5sY4x393S8 . Зарегистрироваться на лекцию на русском языке можно по ссылке: https://forms.gle/moznYrRksvgKFyN26 . Также можно зарегистрироваться по телефону 645 7700. Примерная продолжительность лекции один час.

Юбилейная программа продлится с мая по сентябрь и будет включать в себя более 50 различных мероприятий и событий. Бо́льшая часть мероприятий программы разделена на серии. Так, самые маленькие участники юбилейных торжеств смогут присоединиться к серии детских игровых утренников, любителей истории ждет серия экскурсий, есть в программе также серия парковых концертов и цикл футбольных тренировок. Социальный, молодежный и детский центры Ласнамяэ, а также районный спортивный комплекс и центр культуры „Линдакиви“ тоже внесли свой вклад в составление программы, предложив мероприятия, посвященные юбилею района. Общую информацию о программе можно найти на сайте ( www.tallinn.ee/ru/lasnamäe ) и в социальной сети управы района Ласнамяэ ( www.facebook.com/lasnamae.ru ). Детальная информация о каждом отдельном событии будет публиковаться в электронных каналах и районной газете за некоторое время до начала мероприятия.

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