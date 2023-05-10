„30 лет назад жизнь здесь была совсем другой“. В Ласнамяэ бесплатно расскажут об истории района
Во вторник, 16 мая, в центре культуры „Линдакиви“ состоится лекция об истории района, приуроченная к 30-летию Ласнамяэ. Мероприятие для всех бесплатное.
„Юбилей — это подходящее время, чтобы оглянуться назад и наметить планы на будущее. Поэтому по случаю юбилея района мы хотели бы не только рассказать о том, что мы имеем сегодня и куда движемся, но и познакомить вас с историей Ласнамяэ“, – сообщила старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.
Управа района Ласнамяэ приглашает жителей на бесплатную лекцию об истории района, приуроченную к 30-летию Ласнамяэ. Лекция состоится 16 мая в центре культуры „Линдакиви“ в 12.00 на эстонском языке и в 14.00 на русском языке. Обе лекции проведет руководитель проекта „Музей Ласнамяэ“ Иван Лаврентьев.
„История человеческой деятельности в Ласнамяэ насчитывает несколько десятилетий. Однако в этом году район отмечает свое 30-летие, поэтому лекция будет посвящена в основном прошлому Ласнамяэ в обретшей независимость Эстонии. Достаточно небольшой прогулки по району, чтобы понять, что 30 лет назад жизнь была совсем другой. То, что для кого-то является недавним воспоминанием, для некоторых молодых жителей Ласнамяэ уже история. Об этом мы и поговорим“, – сказал историк и лектор Иван Лаврентьев.
Поскольку лекции пройдут в помещении, количество мест ограничено. Необходима предварительная регистрация. Зарегистрироваться на лекцию на эстонском языке можно по ссылке: https://forms.gle/GZM6RqM5sY4x393S8. Зарегистрироваться на лекцию на русском языке можно по ссылке: https://forms.gle/moznYrRksvgKFyN26. Также можно зарегистрироваться по телефону 645 7700. Примерная продолжительность лекции один час.
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