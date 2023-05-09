В Москве прошел военный парад. Путин: для России нет недружественных враждебных народов ни на Западе, ни на Востоке

В Москву на парад в День Победы приехали лидеры семи стран: президент Беларуси Александр Лукашенко: президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов и премьер Армении Никол Пашинян. При этом, георгиевские ленты надели только президенты Кыргызстна, Белоруссии и Таджикистана. Президент Узбекистана вместо этого надел ленту в цветах национального флага. Никол Пашинян и Касым-Жомарт Токаев от ношения любых ленточек воздержались.

В Украину же прибыла председательница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. „Хорошо снова оказаться в Киеве. Где ценности, которыми мы дорожим, защищаются каждый день. Так что это подходящее место для празднования Дня Европы“, — написала она.

При этом власти 24 российских городов приняли решение не проводить парады в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне. Только за последние несколько дней от проведения парадов отказались в Кургане и Новочеркасске. Как напоминает „Верстка“, 22 марта министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил, что в День Победы военные парады планируется провести в 28 городах. Таким образом, отменены почти все парады в честь 9 Мая.

В своем выступлении в начале парада Путин заявил, что Россия не считает никакие народы запада или востока враждебными: „для России нет недружественных враждебных народов ни на Западе, ни на Востоке. Мы хотим видеть будущее мирным, свободным и стабильным“.

Напомним, что в России существует целый список недружественных стран. На сегодняшний день он состоит из 49 стран, в том числе в него входит Эстония.

При этом Путин назвал преступлением снос советских памятников, посвященных Второй мировой. Далее же он не забыл обвинить Запад в том, что он „провоцирует конфликты и перевороты, уничтожает традиционные ценности“.