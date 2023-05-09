09.05.2023, 17:07
Футболист проигравшей команды в Кубке Эстонии со счетом 0:48: это не уменьшило нашей мотивации
ФОТО: | https://www.facebook.com/TiimHelm
Очень крупный счет был зафиксирован в 1/32 малого кубка Эстонии по футболу: клуб „FC Baltic“, команда B-уровня любительской лиги, проиграла со счетом 0:48 команде „Team Helm“ из Тарту, которая играет в третьей лиге.
„Это не уменьшило нашей мотивации. Это была наша первая совместная игра, и из-за определенных обстоятельств нам пришлось играть вдесятером. Вратарь получил травму, поэтому в воротах стоял полевой игрок. По большому счету проигрыш не очень приятный, но результат соответствовал обстоятельствам“, — вспоминает нападающий проигравшей команды матч, прошедший в воскресенье на футбольном стадионе Висмари, где было пропущено 48 мячей.