За рубежом
09.05.2023, 09:21

ФОТО | Глава Еврокомиссии прибыла в Киев

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BELGIUM EU
BELGIUM EU
ФОТО: OLIVIER MATTHYS | EPA

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев, пишет DW.

„Приятно вернуться в Киев. Где ценности, которые мы ценим, защищаются каждый день. Поэтому это достойное место для празднования Дня Европы“, - сообщила в своем Twitter фон дер Ляйен.

Ранее в Брюсселе приветствовали решение Киева определить 9 мая Днем Европы в Украине.

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