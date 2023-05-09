09.05.2023, 09:21
ФОТО | Глава Еврокомиссии прибыла в Киев(5)
ФОТО: | EPA
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев, пишет DW.
„Приятно вернуться в Киев. Где ценности, которые мы ценим, защищаются каждый день. Поэтому это достойное место для празднования Дня Европы“, - сообщила в своем Twitter фон дер Ляйен.
Ранее в Брюсселе приветствовали решение Киева определить 9 мая Днем Европы в Украине.
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