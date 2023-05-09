Чехи везут в Ригу шесть игроков НХЛ, норвежцы — десять дебютантов

Нападающие: Ондржей Беранек, Иржи Чернох (оба — „Карловы Вары“), Филип Хлапик, Михал Шпачек (оба — „Амбри-Пиотта“, Швейцария), Якуб Флек (“Комета Брно“), Владимир Соботка, Давид Томашек (оба — „Спарта“), Лукаш Седлак (“Пардубице“), Иржи Смейкал (“Оттава“, НХЛ), Мартин Каут (“Сан-Хосе“, НХЛ), Роман Червенка (“Рапперсвиль“, Швейцария), Доминик Кубалик (“Детройт“, НХЛ), Даниэль Воженилек (“Тршинец“), Филип Хитил (“Рейнджерс“, НХЛ).

Сборная Чехии на групповом этапе сыграет против Канады, Германии, Швейцарии, Дании, Казахстана, Франции и Италии.

Свозил был капитаном сборной Чехии на последнем молодежном чемпионате мира. В семи матчах защитник набрал 8 очков и помог своей команде завоевать серебряные медали. В этом сезоне Свозил дебютировал в НХЛ. В двух матчах за „Коламбус“ 20-летний игрок отметился результативной передачей.

Главный тренер сборной Чехии Кари Ялонен после победы на Австрией (2:1) в проверочном матче решил отказаться от услуг молодого защитника Станислава Свозила.

Пастрняк (61+52 очков в 82 матчах), Давид Крейчи (16+40 очков в 70 матчах) и Томас Носек (7+11 очков в 66 матчах) отказались играть за сборную из-за проблем со здоровьем, Павел Заха (21+36 очков в 82 матчах), который в последние годы не вызывался в национальную команду, не сыграет на мировом первенстве по личным причинам, а Якуба Лауко (4+3 очка в 23 матчах) не вызвал тренерский штаб.

„Бостон“ выиграл регулярный чемпионат НХЛ, но в первом же раунде плей-офф проиграл „Флориде“. За „Бостон“ выступают шесть чехов, однако лишь один из них сыграет на ЧМ-2023 — 26-летний защитник Якуб Зборжил, набравший 4 (1+3) очка в 22 матчах регулярного чемпионата.

В заявку сборной Чехии вошли 25 игроков — 3 вратаря, 8 защитников и 14 нападающих. В составе шесть игроков НХЛ. Впервые за сборную Чехии на чемпионате мира не сыграет нападающий „Бостона“ Давид Пастрняк.

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Тренерский штаб сборной Финляндии до последнего ждал нападающего Патрика Лайне из „Коламбуса“ (52 очка в 55 матчах регулярного чемпионата НХЛ), но из-за повреждения он вынужден пропустить мировое первенство. Кстати, Лайне лишь раз за карьеру выступал на чемпионатах мира (в 2016-м в 10 матчах набрал 12 очков и взял вместе с командой серебро).

В состав действующих чемпионов мира вошли 5 НХЛовцев. Из них выделяется Мико Рантанен. Нападающий „Колорадо“ в 82 матчах чемпионата НХЛ набрал 105 (55+50) очков, а всего за карьеру в лиге у него 513 (220+293) очка.

Большой опыт в НХЛ имеет защитник „Детройта“ Оли Мяятя (612 матчах и 159 очков), который этим летом станет свободным агентом. Также стоит отметить нападающего „Монреаля“ Йоэля Армию (153 очка в 439 матчах), Каспери Капанена из „Сент-Луиса“ (185 очков в 387 играх) и второго номера драфта-2019 Каапо Какко из „Рейнджерс“ (98 очков в 239 играх).

Из тех, кто сейчас играет в Европе, опыт выступления в НХЛ имеют Юхо Ламмико (26 очков в 159 матчах), Анти Суомела (15 очков в 51 матче), Мико Лехтонен (6 очков в 26 матчах) и Харри Песонен.

В этом сезоне Суомела набрал 66 (37+29) очков в 51 матче и стал самым результативным игроком чемпиопата Швеции. В следующем сезоне нападающий сменит „Оскарсхамн“ на швейцарскую „Лозанну“.

В целом наибольшее представительство в заявке финской сборной имеют хоккеисты, выступающие в Швеции (8 игроков). Помимо них шестеро отыграли сезон на родине, пятеро - в Швейцарии.

Из прошлогоднего золотого состава финской сборной в нынешней заявке - 12 хоккеистов. Также включены 5 дебютантов.

Финны на предварительном этапе ЧМ сыграют в группе А, где их соперниками станут сборные Австрии, Венгрии, Германии, Дании, США, Франции и Швеции.

Состав сборной Финляндии

Вратари: Кристиан Хельянко (“Таппара“), Эмиль Ларми (“Ваксе“, Швеция), Юхо Олкинуора (“Брюнэс“, Швеция).