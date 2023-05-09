Чехи везут в Ригу шесть игроков НХЛ, норвежцы — десять дебютантов
Сборные Финляндии, Чехии, Словакии и Норвегии объявили составы на предстоящий чемпионат мира по хоккею, который пройдет в Риге и Тампере с 12 по 28 мая.
В заявку сборной Чехии вошли 25 игроков — 3 вратаря, 8 защитников и 14 нападающих. В составе шесть игроков НХЛ. Впервые за сборную Чехии на чемпионате мира не сыграет нападающий „Бостона“ Давид Пастрняк.
„Бостон“ выиграл регулярный чемпионат НХЛ, но в первом же раунде плей-офф проиграл „Флориде“. За „Бостон“ выступают шесть чехов, однако лишь один из них сыграет на ЧМ-2023 — 26-летний защитник Якуб Зборжил, набравший 4 (1+3) очка в 22 матчах регулярного чемпионата.
Пастрняк (61+52 очков в 82 матчах), Давид Крейчи (16+40 очков в 70 матчах) и Томас Носек (7+11 очков в 66 матчах) отказались играть за сборную из-за проблем со здоровьем, Павел Заха (21+36 очков в 82 матчах), который в последние годы не вызывался в национальную команду, не сыграет на мировом первенстве по личным причинам, а Якуба Лауко (4+3 очка в 23 матчах) не вызвал тренерский штаб.
Главный тренер сборной Чехии Кари Ялонен после победы на Австрией (2:1) в проверочном матче решил отказаться от услуг молодого защитника Станислава Свозила.
Свозил был капитаном сборной Чехии на последнем молодежном чемпионате мира. В семи матчах защитник набрал 8 очков и помог своей команде завоевать серебряные медали. В этом сезоне Свозил дебютировал в НХЛ. В двух матчах за „Коламбус“ 20-летний игрок отметился результативной передачей.
Сборная Чехии на групповом этапе сыграет против Канады, Германии, Швейцарии, Дании, Казахстана, Франции и Италии.
Состав сборной Чехии
Вратари: Шимон Грубец (“Цюрих“, Швейцария), Карел Веймелка (“Аризона“, НХЛ), Марек Лангхамер (“Ильвес“, Финляндия).
Защитники: Михал Йордан (“Рапперсвиль“, Швейцария), Томаш Кундратек (“Комета Брно“), Ян Коштялек, Томаш Дворжак (оба — „Пардубице“), Михал Кемпни, Давид Немечек (оба — „Спарта“), Рональд Кнот (“Тусон“, АХЛ), Якуб Зборжил (“Бостон“, НХЛ).
Нападающие: Ондржей Беранек, Иржи Чернох (оба — „Карловы Вары“), Филип Хлапик, Михал Шпачек (оба — „Амбри-Пиотта“, Швейцария), Якуб Флек (“Комета Брно“), Владимир Соботка, Давид Томашек (оба — „Спарта“), Лукаш Седлак (“Пардубице“), Иржи Смейкал (“Оттава“, НХЛ), Мартин Каут (“Сан-Хосе“, НХЛ), Роман Червенка (“Рапперсвиль“, Швейцария), Доминик Кубалик (“Детройт“, НХЛ), Даниэль Воженилек (“Тршинец“), Филип Хитил (“Рейнджерс“, НХЛ).
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Тренерский штаб сборной Финляндии до последнего ждал нападающего Патрика Лайне из „Коламбуса“ (52 очка в 55 матчах регулярного чемпионата НХЛ), но из-за повреждения он вынужден пропустить мировое первенство. Кстати, Лайне лишь раз за карьеру выступал на чемпионатах мира (в 2016-м в 10 матчах набрал 12 очков и взял вместе с командой серебро).
В состав действующих чемпионов мира вошли 5 НХЛовцев. Из них выделяется Мико Рантанен. Нападающий „Колорадо“ в 82 матчах чемпионата НХЛ набрал 105 (55+50) очков, а всего за карьеру в лиге у него 513 (220+293) очка.
Большой опыт в НХЛ имеет защитник „Детройта“ Оли Мяятя (612 матчах и 159 очков), который этим летом станет свободным агентом. Также стоит отметить нападающего „Монреаля“ Йоэля Армию (153 очка в 439 матчах), Каспери Капанена из „Сент-Луиса“ (185 очков в 387 играх) и второго номера драфта-2019 Каапо Какко из „Рейнджерс“ (98 очков в 239 играх).
Из тех, кто сейчас играет в Европе, опыт выступления в НХЛ имеют Юхо Ламмико (26 очков в 159 матчах), Анти Суомела (15 очков в 51 матче), Мико Лехтонен (6 очков в 26 матчах) и Харри Песонен.
В этом сезоне Суомела набрал 66 (37+29) очков в 51 матче и стал самым результативным игроком чемпиопата Швеции. В следующем сезоне нападающий сменит „Оскарсхамн“ на швейцарскую „Лозанну“.
В целом наибольшее представительство в заявке финской сборной имеют хоккеисты, выступающие в Швеции (8 игроков). Помимо них шестеро отыграли сезон на родине, пятеро - в Швейцарии.
Из прошлогоднего золотого состава финской сборной в нынешней заявке - 12 хоккеистов. Также включены 5 дебютантов.
Финны на предварительном этапе ЧМ сыграют в группе А, где их соперниками станут сборные Австрии, Венгрии, Германии, Дании, США, Франции и Швеции.
Состав сборной Финляндии
Вратари: Кристиан Хельянко (“Таппара“), Эмиль Ларми (“Ваксе“, Швеция), Юхо Олкинуора (“Брюнэс“, Швеция).
Защитники: Никлас Фриман (“Брюнэс“, Швеция), Миика Койвисто (“Ваксе“, Швеция), Микко Лехтонен (“Лионс“, Швейцария), Олли Мяяття (“Детройт“, НХЛ), Николас Матинпало (“Эссет“), Атте Охтамаа (“Кэрпэт“), Вилле Покка (“Фэрьестад“, Швеция), Микаэль Сеппяля (“Таппара“).
Нападающие: Марко Анттила (“Кэрпэт“), Йоэл Армия (“Монреаль“, НХЛ), Ханнес Бьорнинен (“Брюнэс“, Швеция), Теему Хартикайнен (“Серветт“, Швейцария), Каапо Какко (“Рейнджерс“, НХЛ), Каспери Капанен (“Сент-Луис, НХЛ), Юхо Ламмикко (“Лионс“, Швейцария), Сакари Маннинен (“Сильвер Найтс“, АХЛ), Вальтери Мереля (“Таппара“), Ахти Оксанен, Антти Суомела (оба - „Оскарсхамн“, Швеция), Харри Песонен (“Тайгерс“, Швейцария), Микко Рантанен (“Колорадо“, НХЛ), Йере Саллинен (“Биль“, Швейцария).
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В составе словацкой сборной на ЧМ-2023 сыграет нападающий Петер Цехларик из шведского „Лександа“. В позапрошлом году на ЧМ в восьми матчах он набрал 11 (5+6) очков.
Из НХЛ заявку сборной Словакии пополнили защитник „Коламбуса“ Самуэль Княжко, нападающий „Аризоны“ Милош Келемен и нападающий „Анахайма“ Павол Регенда. Также ожидается приезд вратаря „Рейнджерс“ Ярослава Халака. Но на турнире не будет двух первых номеров драфта НХЛ - Юрая Слафковски (блеснул на Олимпиаде-2022) и Шимона Немеца.
Восемь игроков словацкой сборной в этом сезоне выступали в Чехии, по двое - в Швейцарии и Швеции.
На ЧМ-2023 сборная Латвии сыграет против Словакии во втором туре (13 мая).
Состав сборной Словакии
Вратари: Самуэл Хлавай (“Слован“), Доминик Речицки (“Кошице“), Станислав Шкорванек (“Михаловце“).
Защитники: Марио Грман, Патрик Кох (оба - „Витковице“, Чехия), Франтишек Гайдош (“Нитра“), Мартин Гернат (“Лозанна“, Швейцария), Михарл Иван (“Либерец“, Чехия), Самуэл Княжко (“Коламбус“, НХЛ), Давид Мудрак (“Зволен“), Мислав Росандлич (“Градец-Кралове“, Чехия).
Нападающие: Петер Цехларик, Марек Хривик (оба - „Лександ“, Швеция), Андрей Кудрна, Матуш Сукель (оба - „Литвинов“, Чехия), Роберт Лантоши, Марио Лунтер (оба - „Млада Болеслав“), Вильям Чехо (“Тренчин“), Либор Худачек (“Тршинец“, Чехия), Мартин Хромяк (“Онтарио“, АХЛ), Милош Келемен (“Аризона“, НХЛ), Оливер Окульяр (“Градец-Кралове“, Чехия), Рихард Паник (“Лозанна“, Швейцария), Павол Регенда (“Анахайм“, НХЛ), Алекс Тамаши (“Банска Быстрица“).
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В состав сборной Норвегии попали 10 дебютантов мировых первенств. При этом турнир пропустят несколько опытных игроков. Среди которых Матис Улимб и Мартин Реймарк, которые выступали на 14 ЧМ. Не будет в Риге и травмированного Юнаса Холеса - бывший капитан сборной участвовал в 15 чемпионатах мира.
Как и в прошлом сезоне, норвежцам на ЧМ не поможет нападающий „Миннесоты“ Матс Зукарелло, который в 78 матчах регулярного чемпионата НХЛ набрал 67 очков, а в пяти матчах плей-офф набрал 5 очков.
Сборная Латвии сыграет против сборной Норвегии в четвертом туре (17 мая).
Состав сборной Норвегии
Вратари: Хенрик Хеукеланн (“Дюссельдорф“, Германия), Юнас Арнтсен (“Эребру“, Швеция), Тубиас Нурманн (“Спарта“).
Защитники: Уле Аннесен (“Стьернен“), Исак Хансен (“Лександ“, Швеция), Уле Бьервик-Холм (“Кливленд“, АХЛ), Юханнес Юханнесен (“Мора“, Швеция), Макс Крогдал (“Вастервик“, Швеция), Кристиан Косастул (ХИФК, Финляндия), Эмил Лиллеберг (“Оскарсхамн“, Швеция), Матиас Нестебе (“Бьоркловен“, Швеция).
Нападающие: Филип Гранат (“Таппара“, Финляндия), Микел Хага (“Линц“, Австрия), Лудвиг Хоф, Томас Берг-Пеулсен (оба - „Ставангер“), Андреас Мартинсен, Томас Улсен (оба - „Валеренга“), Сондре Олден (“Ла Шо-де-Фондс“, Швейцария), Кен Андре Улимб (“Швеннинген“, Германия), Эйрик Салстен (“Сторхамар“), Ховар Салстен, Маркус Викингстадт (оба - „Спарта“), Ноа Стен, Петер Вестерхейм (оба - „Мора“, Швеция).
Источник: RusDelfi.lv
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