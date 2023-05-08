ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (439-й день) | Россия обстреляла Киев и Одесскую область, есть жертвы
Подводим итоги 439-го дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
Ночью Одесса попала под ракетный удар самолетов стратегической авиации ВКС РФ, сообщило оперативное командование „Юг“. По его сведениям, ракеты типа Х-22 были направлены на склад одного из продовольственных предприятий и на рекреационную зону на побережье Черного моря. Позже стало известно, что один из ракетных ударов российских войск по Одесской области в воскресенье разрушил склад с гуманитарной помощью Красного Креста.
Во второй половине дня прокуратура сообщила, что в результате ночного удара по территории складского помещения продовольственного предприятия под Одессой один человек погиб и еще двое получили ранения. В Белгород-Днестровском районе Одесской области при ракетном ударе уничтожена база отдыха; повреждены еще пять соседних баз и более 20 дачных домов, указывается в сообщении.
Ночью Россия применила иранские ударные БПЛА Shahed для атаки Украины, говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ. Все 35 дронов были уничтожены украинскими военными, отмечается далее. В то же время вероятность дальнейших российских ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.
Информацию об уничтожении свыше 30 иранских дронов типа Shahed-136 в ночном небе над Киевом подтвердил в своем Telegram-канале начальник Киевской ОВА Сергея Попко. По его словам, в мае россияне совершили уже четыре воздушные атаки. „К сожалению, по информации на данный момент - в городе есть разрушения и травмированные. В результате падения обломков в столице есть поврежденные дома, дорожное покрытие, автомобили. Известно о травмированных“, - написал Попко, позже уточнив, что из-за падения обломков повреждены семь автомобилей и травмированы пять человек.
Днем в понедельник мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил, что минувшей ночью россияне выпустили по Украине около 60 дронов, 36 из них - по Киеву, все „шахеды“ были сбиты силами ПВО.
За сутки украинские военные отбили 55 вражеских атак, сообщается в утренней оперативной сводке Генерального штаба ВСУ. Указывается, что российские войска пытаются наступать на четырех основных направлениях – Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском. В частности, на Лиманском направлении противник безуспешно пытался продвинуться в направлении Спорного, Бахмут, где продолжаются бои в городской черте, подвергается обстрелам с применением зажигательных и фосфорных боеприпасов.
Еврокомиссия предложила ввести санкции в отношении китайских компаний, поставляющих в Россию оборудование, которое может быть использовано в вооружениях, пишет издание Financial Times. В новом пакете ограничительных мер, который станет предметом обсуждения стран-членов Евросоюза в ближайшие дни, перечислены 7 компаний из КНР, некоторые из этих фирм уже попали под санкции США, отмечают журналисты.
Китай пригрозил Евросоюзу ухудшением двусторонних отношений, если в связи с войной в Украине Брюссель введет санкции против компаний из КНР. В этом случае Китай примет решительные меры для защиты своих интересов, заявили в китайском МИД, подчеркнув, что Пекин отвергает любые действия, которые используют китайско-российские отношения как предлог для нанесения ущерба торговому сотрудничеству.
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что российские войска потерпят такое же поражение в Украине, как нацистская Германия во Второй мировой войне. „Точно так же, как мы вместе разрушили зло тогда, мы вместе разрушаем похожее зло сейчас“, - сказал он в видеообращении, заснятом у военного мемориала в Киеве. По словам Зеленского, Кремль несет ответственность за агрессию и аннексию, оккупацию и депортацию, массовые убийства и пытки: „На все это даст ответ наша победа - победа Украины и свободного мира“.
Зеленский направил в Верховную раду законопроект, чтобы официально узаконить празднование Дня победы в Украине 8 мая, а 9 мая, в отличие от России, праздновать День Европы. „Именно 8 мая большинство народов мира вспоминают величие победы над нацизмом и поклоняются всем, кто защищал и защитил жизнь. Именно 8 мая мир чтит память всех, чьи жизни унесла та война. Это чистая история без идеологических примесей“, - написал украинский лидер в Twitter.
В фокусе российских вербовщиков на войну в Украине - трудовые мигранты из стран Центральной Азии, сообщается в отчете британской военной разведки. Указывается, что вербовщики с этой целью посещают мечети и иммиграционные службы, а сотрудники самих иммиграционных служб, говорящие на таджикском и узбекском языках, регулярно пытаются завербовать мигрантов.
Ссылаясь на радио „Свободная Европа“, Минобороны Великобритании сообщает, что ответственные за мобилизацию лица предлагают мигрантам, готовым служить в армии, ускоренное получение российского гражданства и зарплату до 4160 долларов США в месяц. При этом мобилизованных мигрантов-новобранцев, скорее всего, ждет отправка на те участки фронта, где уровень потерь чрезвычайно высок.
Вербовка мигрантов является частью плана Минобороны РФ набрать 400 000 добровольцев для боевых действий в Украине, отмечается в отчете.
Во вторник, 9 мая, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приедет с визитом в Киев, где встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским.
В Минобороны Украины признают, что в течение последних дней российские силы имели тактические успехи в наступлении на Авдеевском, Бахмутском и Лиманском направлениях. Об этом говорится в сообщении координируемой министерством медийной площадке Сил обороны - Military Media Center.
Россия в очередной раз заблокировала работу „зерновой инициативы“, отказавшись регистрировать суда на вход и проводить их инспекции, заявило украинское министерство развития общин, территорий и инфраструктуры.
По информации министерства, в территориальных водах Турции ожидают инспекцию 90 судов, из которых 62 - идущие под загрузку. Инспекции как входного флота, так и судов на выход приостановлены.
В результате обстрела города Шебекино Белгородской области пострадали пять человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, один из снарядов разорвался рядом с тремя многоквартирными домами - в зданиях выбиты окна, повреждены балконы. У всех пострадавших колотые ранения легкой степени тяжести.
В оккупированном российскими войсками Мариуполе началась мобилизация, утверждает Мариупольский городской совет со ссылкой на жителей города. В своем Telegram-канале горсовет публикует фотографию направления на медкомиссию от местного военкомата оккупационных властей, которое получил один из местных жителей. В сообщении указывается, что первыми на обследование попали работники „бюджетной“ сферы.
Обвиняемый по делу о покушении на писателя, участника и пропагандиста российско-украинской войны Захара Прилепина арестован сроком на два месяца. Прилепин получил ранения во время взрыва автомобиля в Псковской области, его охранник и водитель погиб.
Российские силы массово вывозят с оккупированных территорий в РФ мирное население, сообщил в понедельник глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко. По его словам, эвакуация не всегда проходит добровольно.
По словам Евгения Балицкого, назначенного Москвой на должность исполняющего обязанности главы региона, за прошедшие выходные более 1600 человек, включая 660 детей, были эвакуированы из оккупированных Россией городов и поселков вблизи линии фронта в Запорожье.
Наблюдательный совет ООН по ядерным вопросам выразил обеспокоенность по поводу безопасности Запорожской атомной электростанции, назвав ее „все более непредсказуемой“, после того как Москва приказала эвакуировать жителей из оккупированных Россией районов, расположенных вблизи объекта.
Среди 18 прифронтовых населенных пунктов, жители которых были эвакуированы в выходные, был и Энергодар: там находится Запорожская атомная электростанция. Это и пугает ООН.
Министерство обороны России утверждает, что в Донецкой, Запорожской и Харьковской областях уничтожены три украинских склада с боеприпасами, вооружением и военной техникой. По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, в течение суток уничтожены 15 украинских беспилотников в Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях. Конашенков утверждает, что российские „штурмовые отряды“ при поддержке ВДВ наступают на западе Бахмута.