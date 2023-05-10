МНЕНИЕ | Николай Дегтяренко: бить нужно не по кошелькам людей, а по раздутому бюрократическому аппарату!(17)
Лидер Избирательного союза „Голос Маарду“, депутат Горсобрания Маарду и предприниматель Николай Дегтяренко рассуждает о перспективах национальной экономики.
Формирование нового правительства вызвало ажиотаж в СМИ, планы правительства по повышению налогов подверглись нападкам ещё до вступления министров в должность. Кабинет только начал работать, а в газетах уже трубят о снижении популярности партий правительственной коалиции. Оно и понятно, планы по повышению налогов – мера крайне непопулярная и рискованный шаг в деле восстановления экономики. Однако многие публикации и заявления проигравших выборы политиков только продолжают сформированную задолго до голосования линию на тотальную критику Партии реформ.
При этом данные о снижении популярности правительственной коалиции не выглядят убедительными на фоне растущего личного рейтинга премьер-министра Каи Каллас. Обычно поддержка правительственных партий снижается одновременно со снижением жизненного уровня населения. Но пока консерваторы и примкнувшие к ним центристы нагоняют на публику больше страхов, прогнозируя катастрофу, перспективы которой не столь очевидны. Цыплят по осени считают, а поддержку правительства определяют по результатам его деятельности, а не по заявлениям о намерении.
Конечно, проведение налоговой реформы – дело важное и сложное. Эстония долгие годы сумела сохранять довольно низкие налоговые ставки. Для их повышения момент выбран не удачный. В условиях снижения ВВП и высокой инфляции экономические институты могут неадекватно среагировать на рост налогов. К тому же государство пока не исчерпало все возможности для сокращения непроизводственных расходов, например, в сфере управления как на национальном уровне, так и на уровне местных самоуправлений.
Например, семьдесят специалистов по коммуникации в мэрии Таллинна представляются избыточным числом чиновников для города с населением менее полумиллиона. А неужели мэрии небольшого города Маарду так необходимы 50 чиновников? И неужели на административно-управленческий аппарат одной лишь мэрии Маарду необходимо тратить 1,312 млн народных евро в год?
По сути, правительство хочет расширить доходную базу бюджета, чтобы наращивать расходы и держать на зарплате раздутый аппарат государства, закрывая при этом глаза на административные расходы органов местного самоуправления. Премьер-министр Кая Каллас, конечно, права, финансы государства должны быть в порядке, но бить нужно не по кошелькам людей, а надо бы взглянуть на раздутый бюрократический аппарат! Понятно, что проблема началась еще с правительства популиста Ратаса. Однако вопрос в том, как новое правительство планирует решать эту проблему?!
Экономические эксперты и предприниматели сразу же обратили внимание правительства Каллас на то, что ухудшение экономической среды может привести к сокращению налоговых поступлений до такой степени, что повышение налогов не приведёт к росту их собираемости. Инвестиционная привлекательность Эстонии при этом может значительно пострадать, что будет иметь еще большие негативные последствия.
Но особое беспокойство вызывает введение налога на автомобили. Это давняя идея чиновников Минфина. В Эстонии исключительно большое количество автомобилей. Конечно, налоговый департамент давно с интересом следит за авторынком. Я читал сообщения в СМИ о том, что налог на регистрацию автотранспортных средств в ближайшем будущем может достигать нескольких тысяч евро, за ним последует введение налога на пользование автомобилем. По предварительным расчетам, автомобильный налог вкупе будет приносить в государственный бюджет Эстонии дополнительный доход в размере 566 миллионов евро ежегодно! Из них 307 миллионов — регистрационный налог, 127 миллионов евро — ежегодный налог и 132 миллиона евро — налог на пробег! Количество транспортных средств в Эстонии составляет 960 тысяч, из них более 600 тысяч – зарегистрировано, а новое правительство планирует получать дополнительный доход в размере 127 миллионов евро только в виде ежегодного сбора! В среднем более 200 евро в год за одну машину, учитывая автохлам и старые автомобили, не считая других авто налогов. Невероятно! Я уверен, что эти суммы не по карману для наших сельских жителей и пенсионеров, жителей малых городов и волостей!
Эстония развивалась иначе, чем многие другие европейские страны. У нас был либеральный режим в отношении автомобилей. В Эстонии произошла настоящая автомобилизация. А почему? У нас не было богатой скандинавской жизни. Состояние нашего общественного транспорта, состояние наших дорог, состояние транспортных связей такое, что автомобиль был необходимым средством передвижения для большинства людей в Эстонии. Попробуйте доехать на автобусе в воскресный день в Саха-Лоо или приозерный район Маарду. Разница в графиках до двух часов! Неудивительно, что даже недалеко от столицы нужна машина. Теперь вдруг автомобильным налогом хотят обложить людей, решивших проблему транспорта за свой счет из личных средств, приобретая автомобиль.
И, конечно, мы имеем дело с чрезмерным автомобильным налогом для очень многих. Я ничего не слышал о том, как планируется решать вопрос с многодетными семьями, инвалидами, будут ли они освобождены от налога или им компенсируют эти затраты. Кстати, у нас уже действуют налоги на тяжелую технику и использование служебного автомобиля в личных целях. Кроме того, нельзя забывать о большом акцизе на топливо вместе с налогом с оборота.
Непонятно, почему Партия реформ и Eesti 200 пошли на столько уступок соцдемам во время правительственных переговоров. В свое время пришедшая к власти в 2016 году правительственная коалиция Ратаса, в которую входили и социал-демократы, с их подачи сделала всё, чтобы налоги пошли бы в Латвию. Приграничная торговля алкоголем и другими товарами в Латвии тогда расцвела. Подобная ситуация может повториться и сейчас. Уверен, что депутаты Рийгикогу должны очень внимательно рассмотреть все варианты налоговой реформы и отклонить худшие из них. Экономику Эстонии необходимо восстанавливать, а не уничтожать!