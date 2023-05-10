МНЕНИЕ | Николай Дегтяренко: бить нужно не по кошелькам людей, а по раздутому бюрократическому аппарату!

Экономические эксперты и предприниматели сразу же обратили внимание правительства Каллас на то, что ухудшение экономической среды может привести к сокращению налоговых поступлений до такой степени, что повышение налогов не приведёт к росту их собираемости. Инвестиционная привлекательность Эстонии при этом может значительно пострадать, что будет иметь еще большие негативные последствия.

Но особое беспокойство вызывает введение налога на автомобили. Это давняя идея чиновников Минфина. В Эстонии исключительно большое количество автомобилей. Конечно, налоговый департамент давно с интересом следит за авторынком. Я читал сообщения в СМИ о том, что налог на регистрацию автотранспортных средств в ближайшем будущем может достигать нескольких тысяч евро, за ним последует введение налога на пользование автомобилем. По предварительным расчетам, автомобильный налог вкупе будет приносить в государственный бюджет Эстонии дополнительный доход в размере 566 миллионов евро ежегодно! Из них 307 миллионов — регистрационный налог, 127 миллионов евро — ежегодный налог и 132 миллиона евро — налог на пробег! Количество транспортных средств в Эстонии составляет 960 тысяч, из них более 600 тысяч – зарегистрировано, а новое правительство планирует получать дополнительный доход в размере 127 миллионов евро только в виде ежегодного сбора! В среднем более 200 евро в год за одну машину, учитывая автохлам и старые автомобили, не считая других авто налогов. Невероятно! Я уверен, что эти суммы не по карману для наших сельских жителей и пенсионеров, жителей малых городов и волостей!