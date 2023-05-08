Нарвская полиция: „Если люди неуместно выразят свои чувства во время этого концерта, то мы вмешаемся“

„Мы знаем об установке сцены на противоположном берегу реки и считаем, что она может привлечь людей и в Нарве, – прокомментировал наш вопрос руководитель Нарвского отделения полиции Индрек Пюви. – В этот день будет дежурить полиция, и мы позаботимся в том числе и о том, чтобы запрещенные общественные собрания не проводились. Например, нельзя организовывать собрания с использованием символики агрессора и с целью выражения поддержки войне. Другими словами, если люди неуместно выразят свои чувства во время этого концерта, то в дело вмешается полиция“.

Полиция не вводит ограничение движения для автомобилей и пешеходов. Тем не менее, она связалась с местным самоуправлением по поводу двух районов – района Нарвского порта и бывшего места расположения танка, где в этот день может быть больше людей. Нарвская полиция рекомендовала ограничить парковку в этих местах для обеспечения безопасности движения.

По словам Дмитрия Дьякова, главного специалиста службы охраны порядка Нарвы, если будут изменения в организации парковки, об этом они сообщат через сайт горуправы и через их официальную страницу в фейсбуке.

„Полиция призывает людей не ходить 9 мая на акции, целью которых являются провокации“, – сказал Индрек Пюви.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.