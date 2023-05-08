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08.05.2023, 18:30

Почему в Европе и России День Победы отмечают в разные дни - 8 и 9 мая

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Начальник штаба Верховного командования вермахта Вильгельм Кейтель подписывает капитуляцию Германии во Второй мировой войне
Начальник штаба Верховного командования вермахта Вильгельм Кейтель подписывает капитуляцию Германии во Второй мировой войне
ФОТО: World History Archive

Когда началась, и когда закончилась Вторая мировая война - самый страшный и смертоносный конфликт в истории человечества? Ответ не так прост, как может показаться. Ее началом обычно считают нападение нацистской Германии на Польшу 1 сентября 1939 года, но, например, в Китае считают, что фактическим началом мирового конфликта стала оккупация Японией Маньчжурии в 1931 году, а затем начало полномасштабной войны против Китая 7 июля 1937 года. Своя версия истории была сформулирована и в СССР, где за начало Великой Отечественной войны приняли 22 июня 1941 года. Тем самым снимался вопрос о предшествующем периоде, когда СССР был фактическим союзником Германии, а также вел агрессивную войну против Финляндии.

С датой окончания войны тоже все непросто. Весной 1945 года стало ясно, что Третий рейх обречен, что подтвердило самоубийство Адольфа Гитлера 30 апреля. Сразу после этого начали объявлять о капитуляции разные соединения вермахта. В ночь с 6 на 7 мая во французском городе Реймс начальник штаба оперативного руководства Верховного командования вермахта генерал-полковник Йодль подписал акт о безоговорочной капитуляции Германии. Среди представителей антигитлеровской коалиции его принял и советский генерал-майор Иван Алексеевич Суслопаров. По условиям документа германские войска должны были прекратить военные действия в 23:01 по центральноевропейскому времени 8 мая. Однако Сталин был категорически против такого завершения войны, при котором СССР отводилась второстепенная роль. Он хотел, что капитуляция была принята в занятом Красной Армией Берлине. Несмотря на его требования, уже днем 8 мая по центральноевропейскому времени лидеры Великобритании, США и других стран-союзниц начали объявлять о победе над Германией.

По настоянию советской стороны, в ночь с 8 на 9 мая в берлинском предместье Карлсхорст была устроена еще одна церемония подписания акта о безоговорочной капитуляции Германии, его текст практически не отличался от подписанного ранее в Реймсе, включая и время прекращения сопротивления - 23:01 8 мая. Окончательные подписи были поставлены под ним, по одной версии, в 22:43 по берлинскому времени 8 мая, по другой - уже около 1 часа ночи 9 мая. Как бы то ни было, в Советском Союзе официально о победе объявили уже когда в Москве наступило 9 мая, поэтому именно эта дата стала отмечаться как День Победы (к слову, официальным выходным днем он был при Сталине лишь в 1945-1947 годах, а затем - только с 1965 года, уже когда у власти был Леонид Брежнев).

На Западе днем завершения войны в Европе стало рассматриваться именно 8 мая. В годы „холодной войны“ разница в 1 день стала политическим вопросом: по настоянию советского руководства страны Варшавского договора тоже праздновали День Победы 9 мая, но после краха социалистического блока почти все они (кроме Сербии) приняли общеевропейскую дату - 8 мая. Любопытно при этом, что в социалистической ГДР День Освобождения отмечался все же 8 мая.

В разных странах Европы 8 мая имеет неодинаковый статус. Где-то, как во Франции, Италии, Польше или Чехии - это национальный праздник, День Победы или День Освобождения. В Эстонии, как и в других странах Балтии, 8 мая - это прежде всего день памяти жертв и всех погибших во Второй мировой войне, который не считается праздником, поскольку этим странам окончание войны не принесло восстановления независимости.

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